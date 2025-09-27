बदायूं में खराब इन्वर्टर को ठीक करते वक्त लगा करंट, हादसे में युवक की चली गई जान

बदायूं के उघैती में शनिवार सुबह एक दुखद घटना घटी जिसमें 22 वर्षीय दीपक की इन्वर्टर में करंट लगने से मौत हो गई। वह खेत से लौटकर इन्वर्टर ठीक कर रहा था। परिजन उसे अस्पताल ले गए लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। दीपक अपने परिवार का इकलौता सहारा था और उसकी मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

संवाद सूत्र, उघैती। शनिवार सुबह इन्वर्टर में करंट आने से एक युवक की जान चली गई। वह सुबह के समय अपने खेत से लौटकर आया था। उसके घर का इन्वर्टर खराब हो गया था। उसे चेक करने के दौरान अचानक युवक को करंट लग गया, जिससे स्वजन उसे बिसौली के निजी अस्पताल ले गए।

वहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई। अभी स्वजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी है। युवक अपने परिवार का इकलौता चिराग था। थाना क्षेत्र के गांव धरैरा निवासी 22 वर्षीय दीपक पुत्र नरेशपाल सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वह खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। अभी पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। हालांकि अभी उसके कोई बच्चा नहीं था। स्वजन के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे दीपक अपने खेत से लौटकर घर आया था।

उस दौरान घर में बिजली चल रही थी लेकिन इन्वर्टर से खराब हो गई। वह मनहूस घड़ी थी। स्वजन ने उससे कह दिया कि इन्वर्टर खराब हो गया है। इससे दीपक उसे चेक करने में लग गया। तभी उसको बिजली का जोरदार करंट लग गया, जिससे युवक बेहोश होकर गिर गया।

स्वजन के उड़े होश यह देखकर स्वजन के होश उड़ गए। उन्होंने किसी तरह युवक को इन्वर्टर से अलग किया और उसे तुरंत बिसौली के निजी अस्पताल ले गए, वहां से उसे हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्वजन उसे लेकर बरेली के एक निजी अस्पताल पहुंचे थे। वहां उसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इससे स्वजन उसके शव को अपने घर ले आए। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है लेकिन उसकी मृत्यु से परिवार वालों का बुरा हाल है।