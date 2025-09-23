बदायूं में एक परिवार पर टूटा दुख का पहाड़: सड़क हादसे में हुई 3 की मौतें, शव देखकर पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु

बदायूं में एक हृदयविदारक घटना में करनाल-पानीपत हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में बिल्सी क्षेत्र के गांव गुधनी के एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शव जब गांव पहुंचे तो जसवीर के पिता शिवदयाल को हार्ट अटैक आया और उनकी भी जान चली गई। एक ही परिवार में चार लोगों की मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

जागरण संवाददाता, बदायूं। करनाल-पानीपत हाईवे पर एक हादसे में बिल्सी क्षेत्र के गांव गुधनी निवासी एक परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। जब उनके शव गांव लाए गए तो उन्हें देखकर पिता की भी हार्टअटैक से जान चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिकअप की ट्रक से टक्कर से तीन की मौत हो चुकी थी गांव गुधनी निवासी 30 वर्षीय जसवीर पंजाब के होशियार में मजदूरी करते थे। वहां से जसवीर अपने भाई की बेटी की शादी में बदायूं आ रहे थे। उनका पूरा परिवार एक पिकअप में सवार था। रास्ते में एक ट्रक की टक्कर से उनका बेटा 10 वर्षीय रोहित और छह वर्षीय संख्या की मृत्यु हो गई थी। जसवीर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।