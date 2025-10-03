Language
    सांप पकड़कर बहन के घर ले गया भाई, लोगों के दिखाते वक्त डसने से चली गई जान

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के धर्मपुर जाटान गांव में सांप पकड़ने में माहिर महावीर की सांप काटने से मौत हो गई। वह अपनी बहन के घर सांप दिखाने गया था तभी सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    बहन के घर आए भाई को सांप ने डसा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । बहन के घर आए युवक को एक सांप ने डस दिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उघैती थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर जाटान निवासी 57 वर्षीय महावीर सांप पकड़ने में माहिर था। स्वजन का कहना है कि करीब सात दिन पहले महावीर ने एक सांप पकड़ा था। उसकी बहन थाना क्षेत्र के गांव खंडुआ में ब्याही है।

    वह सांप को भी अपनी बहन के घर ले गया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को वह झोली से सांप निकालकर लोगों को दिखा रहा था। उसी दौरान अचानक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूरपुर पिनौनी ले गए लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो गई।

    डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजन की सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुक्रवार दोपहर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी मृत्यु से स्वजन का बुरा हाल है।