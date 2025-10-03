बहन के घर आए भाई की सांप के काटने से मौत, खुद ही पकड़ कर झोले में लाया था साथ

जागरण संवाददाता, बदायूं। बहन के घर आए व्‍यक्‍त‍ि को एक सांप ने काट ल‍िया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उघैती थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर जाटान निवासी 57 वर्षीय महावीर सांप पकड़ने में माहिर था।

स्वजन का कहना है कि करीब सात दिन पहले महावीर ने एक सांप पकड़ा था। उसकी बहन थाना क्षेत्र के गांव खंडुआ में ब्याही है। वह सांप को भी अपनी बहन के घर ले गया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को वह झोली से सांप निकालकर लोगों को दिखा रहा था। उसी दौरान अचानक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई।