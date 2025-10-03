यूपी के इस जिले में नकली दवाइयों का कारोबार, ड्रग विभाग की सुस्ती से सांठगांठ का लग रहा आरोप

बदायूं में ड्रग विभाग की लापरवाही सामने आई है। एक अधिकारी ने नकली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर की पहचान करने का दावा किया था पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरेली में नकली दवाएं मिलने के बाद बदायूं के ड्रग इंस्पेक्टर ने भी ऐसा दावा किया था लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब लोगों को विभाग और मेडिकल स्टोर मालिक के बीच साठगांठ का संदेह है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। इसे ड्रग विभाग की नाकामी कहें या मिलीभगत...खुद स्वीकार करने के बावजूद ड्रग विभाग के अधिकारी आज तक उस मेडिकल स्टोर को नहीं ढूंढ पाए, जहां कानपुर से लाकर नकली दवाईयां बेची गई थीं। बरेली के बाद बदायूं में भी छापामारी करने का दावा किया गया था लेकिन नकली दवाएं बेचने के मामले में किसी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई नहीं हुई। बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया। बरेली में नकली दवाईयां पकड़े जाने के बाद बदायूं के ड्रग इंस्पेक्टर लवकु्श प्रसाद ने स्वीकार किया था कि शहर के एक मेडिकल स्टोर पर कानपुर से लाकर नकली दवाईयां बेची गई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि मेडिकल स्टोर से चिह्नित कर लिया गया है।

जल्द ही पूरी टीम के साथ उस मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल स्टोर मालिक को नकली दवाओं के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाएगा। उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जब टीम आई तो उस मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई ही नहीं की गई।

यह टीम दहगवां के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई और वहां छापामारी के नाम पर केवल खानापूरी कर दी गई। कार्रवाई के नाम पर कुछ दवाईयां सील कर दी गईं लेकिन शहर के मेडिकल स्टोर पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की गई।