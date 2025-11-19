तीन तेरे चार मेरे... लड़ रहे थे चार शराबी, पूरा मामला जानने पहुंचे ग्रामीण तो पैरों तले सरक गई जमीन; भाग गई 'छमिया' फंस गए 'शिकारी'

संवादसूत्र, जागरण, सिलहरी। मंगलवार रात अलापुर रोड मंडी समिति से पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से तीन तस्कर पकड़े गए। उनके पास से 16 पक्षियों के शव बरामद हुए हैं। तीनों तस्कर शराब के नशे में थे और पक्षियों के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पहुंची पुलिस ने जब उनके थैले की तलाशी ली तो उसमें पक्षियों के शव बरामद हुए। इसी दौरान ग्रामीणों ने घेर कर उन्हें पीट दिया।

पुलिस ने बमुश्किलों उन्हें छुड़ाया और सिविल लाइंस थाने ले गई जहां, उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। सभी पक्षियों के शवों को आरबीआरआई बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला मंगलवार रात करीब आठ बजे का है। बताया जा रहा है कि अलापुर रोड मंडी समिति के नजदीक एक महिला समेत चार तस्कर आपस में झगड़ा कर रहे थे। महिला को छोड़कर तीनों तस्कर शराब के नशे में थे। उनके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था और वह एक दूसरे से थैला छीन रहे थे।

कोई कह रहा था तीन तेरे चार मेरे और कोई कह रहा था चार मेरे तीन तेरे। यह देखकर वहां कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। बात बढ़ते देखकर कुछ लोगों ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दे दी, जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई। तभी उनमें शामिल महिला मौके से फरार हो गई और फिर पुलिस ने तीनों लोगों को दबोच लिया। उनके पास मौजूद थैले को कब्जे में लेकर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें चार बगुला, दो नीलकंठ और 10 कौआ के शव बरामद हुए।

तस्करों ने उनके पंख नोंच दिए थे। उनके थैले से तीन शिकंजा भी बरामद हुए। यह देखकर भीड़ आक्रोषित हो गई और फिर तीनों तस्करों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे पुलिस को भीड़ संभालना मुश्किल हो गई। तत्काल सिविल लाइंस थाने को सूचना दी गई, जिससे थाने से और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहां वन विभाग की टीम व पशु मित्र विकेंद्र शर्मा समेत कई लोग पहुंच गए उन्होंने किसी तरह तस्करों को भीड़ से छुड़ाया और सिविल लाइंस थाने लेकर आए।

पूछताछ में शिकारियों ने अपने नाम गाजियाबाद जिले के थाना बजेड़ा कलां के दानशाही निवासी विकास पुत्र चंद्रपाल, गौतमबुद्धनगर के गांव छलाैन निवासी विक्रम पुत्र कालू और हापुड़ जिले के थाना नागौल के हैद नगर निवासी अम्मू पुत्र कृपाल बताए। जो महिला फरार हुई है, वह गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी छमिया पुत्री ओमवीर है।

बताया जा रहा है कि इस समय तीनों आरोपित सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नरऊ खुर्द में रह रहे हैं और यही मजदूरी करते हैं। उन्होंने कबूल किया है कि वह पक्षियों के शवों को मांस खाने के लिए लाए थे। पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सभी पक्षियों के शवों को बरेली आरबीआरआई पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।