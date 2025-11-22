Language
    डग्गामारी पर बदायूं पुलिस की 'मेहरबानी': रोडवेज चौकी का सिपाही निलंबित, दारोगा क्यों बरी?

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    बदायूं में रोडवेज चौकी पुलिस पर डग्गामारी कराने के आरोप लगे हैं। एक सिपाही का ऑडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है, जिसमें वह वाहन मालिकों से सौदा कर रहा था। ऑडियो में पुराने और नए चौकी इंचार्ज के लिए भी रिश्वत की बात सामने आई है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    Hero Image

    बदायूं एसएसपी आफि‍स

    जागरण संवाददाता, बदायूं। रोडवेज पुलिस चौकी के आसपास जाम और डग्गामार वाहनों का जमावड़ा यूं ही नहीं रहता। पुलिस इसे अनदेखा करने के लिए महीना बंदी लेती है। यह बात शहर के लोग पहले ही कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक चौकी पर तैनात एक सिपाही और वाहन मालिक का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया तो एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। जबकि प्रसारित आडियो में सिपाही और वाहन मालिक साफ कह रहे हैं कि पुराने वाले चौकी इंचार्ज जितना लेते थे, उतना ही इन्हें दिलवा दो।

    पूरी बातचीत के बाद वाहन मालिक प्रति गाड़ी 450 रुपये प्रति वाहन देने को तैयार हो जाता है। आडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने सिपाही को तो निलंबित कर दिया, लेकिन पुराने चौकी इंचार्ज जो डग्गमारीं करा कर चले गए और जो नए चौकी इंचार्ज जिनके लिए सिपाही रेट बढ़ाने की बात कह रहा है, उन पर मेहरबानी की जानी सवाल खड़े करती है। शनिवार को रोडवेज चौकी पर तैनात सिपाही नितिन कुमार का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। यह आडियो वाहन मालिक से बातचीत का है।

    बताया जा रहा है कि उसके कई वाहन शहर में चल रहे हैं। वह तत्कालीन चौकी इंचार्ज को अपने वाहन चलवाने के रुपये देता था लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद रुपये लेना बंद हो गए थे। अभी-अभी कुछ दिन से चौकी पर तैनात सिपाही नितिन कुमार अपनी साठगांठ बनाने में जुटा था। वह वाहन मालिकों से और चालकों से संपर्क कर रहा था। इसी दौरान उसकी वाहन मालिक से मोबाइल पर बात हुई और वह वाहनों को चलवाने का सौदा कर रहा था।

    उस आडियो में वाहन मालिक यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि वह पहले चौकी इंचार्ज को जो रुपये देता था वही रुपये वर्तमान चौकी इंचार्ज को भी देगा। सिपाही उससे सभी वाहनों को चलवाने का ठेका ले रहा था और उससे रुपये बढ़वाने का प्रयास कर रहा था। सिपाही यह भी कह रहा था कि वह वर्दी पहन कर बैठा है, झूठ नहीं बोलेगा। वह चौकी पर आए उससे कुछ और बातें भी बतानी हैं।

    यह आडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग की छवि काफी धूमिल हुई है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि रोडवेज चौकी पुलिस ही डग्गामार वाहनों को चलवा रही थी। यह आडियो प्रसारित होने के बाद एसएसपी डा बृजेश कुमार सिंह ने सिपाही को निलंबित कर दिया है लेकिन अभी इसमें तत्कालीन व वर्तमान चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं हुई है। आडियो के हिसाब से डग्गामारी कराने के वो भी दोषी माने जा रहे हैं। एसएसपी ने इसकी जांच सीओ उझानी को सौंपी। हालांकि दैनिक जागरण किसी आडियो की पुष्टि नहीं करता है।

     

