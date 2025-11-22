डग्गामारी पर बदायूं पुलिस की 'मेहरबानी': रोडवेज चौकी का सिपाही निलंबित, दारोगा क्यों बरी?

जागरण संवाददाता, बदायूं। रोडवेज पुलिस चौकी के आसपास जाम और डग्गामार वाहनों का जमावड़ा यूं ही नहीं रहता। पुलिस इसे अनदेखा करने के लिए महीना बंदी लेती है। यह बात शहर के लोग पहले ही कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक चौकी पर तैनात एक सिपाही और वाहन मालिक का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया तो एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। जबकि प्रसारित आडियो में सिपाही और वाहन मालिक साफ कह रहे हैं कि पुराने वाले चौकी इंचार्ज जितना लेते थे, उतना ही इन्हें दिलवा दो।

पूरी बातचीत के बाद वाहन मालिक प्रति गाड़ी 450 रुपये प्रति वाहन देने को तैयार हो जाता है। आडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने सिपाही को तो निलंबित कर दिया, लेकिन पुराने चौकी इंचार्ज जो डग्गमारीं करा कर चले गए और जो नए चौकी इंचार्ज जिनके लिए सिपाही रेट बढ़ाने की बात कह रहा है, उन पर मेहरबानी की जानी सवाल खड़े करती है। शनिवार को रोडवेज चौकी पर तैनात सिपाही नितिन कुमार का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। यह आडियो वाहन मालिक से बातचीत का है।

बताया जा रहा है कि उसके कई वाहन शहर में चल रहे हैं। वह तत्कालीन चौकी इंचार्ज को अपने वाहन चलवाने के रुपये देता था लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद रुपये लेना बंद हो गए थे। अभी-अभी कुछ दिन से चौकी पर तैनात सिपाही नितिन कुमार अपनी साठगांठ बनाने में जुटा था। वह वाहन मालिकों से और चालकों से संपर्क कर रहा था। इसी दौरान उसकी वाहन मालिक से मोबाइल पर बात हुई और वह वाहनों को चलवाने का सौदा कर रहा था।

उस आडियो में वाहन मालिक यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि वह पहले चौकी इंचार्ज को जो रुपये देता था वही रुपये वर्तमान चौकी इंचार्ज को भी देगा। सिपाही उससे सभी वाहनों को चलवाने का ठेका ले रहा था और उससे रुपये बढ़वाने का प्रयास कर रहा था। सिपाही यह भी कह रहा था कि वह वर्दी पहन कर बैठा है, झूठ नहीं बोलेगा। वह चौकी पर आए उससे कुछ और बातें भी बतानी हैं।