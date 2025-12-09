हादसों की आशंका खत्म! दैनिक जागरण की खबर के बाद जागी NHAI, बदायूं बाइपास के किनारे हुए दुरुस्त

जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के बाइपास और बरेली-बदायूं हाईवे पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। बरसात के दिनों में बाइपास के किनारे ढह गए थे। पिछले सप्ताह बरेली-बदायूं हाईवे पर लगातार कई हादसे हुए। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और उसके तहत किनारों पर मिट्टी डलवाने का आदेश दिया। अब एनएचएआइ ने बाइपास के किनारों पर मिट्टी डलवाना शुरू कर दी है। इससे काफी हद तक हादसों का खतरा कम हो जाएगा।

बाइपास और बरेली-बदायूं हाईवे पर निर्माण की वजह से हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई जगह बाइपास और बरेली-बदायूं हाईवे वन-वे कर दिया गया है। इसकी वजह से और ज्यादा हादसे हो रहे हैं। पिछले सप्ताह तो लगातार कई हादसे हुए और उनमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग घायल हुए। इसके बावजूद एनएचएआइ ने कोई सुधार नहीं कराया और न ही हादसों को रोकने की कोई व्यवस्था की।

दैनिक जागरण ने यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। अभी कुछ दिन पहले ही एआरटीओ अंबरीश कुमार ने बाइपास का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने निर्माण की वजह से हादसों की आशंका जताई थी और एनएचएआई के इंजीनियरों को बुलाकर हादसा प्वाइंट दिखाए थे और वहां सुधार कराने को कहा था लेकिन एनएचएआई ने इस पर कोई काम नहीं किया।

अभी दो दिन पहले एडीएम अरुण कुमार ने एनएचएआइ के इंजीनियरों को बुलाकर मीटिंग की थी और तत्काल प्रभाव से सुधार कराने को कहा था। एनएचएआइ ने सड़क किनारों पर मिट्टी डलवाना शुरू कर दी है। सम्राट अशोक चौराहे से लेकर सरदार पटेल चौक तक बाइपास पर मिट्टी डलवा दी गई और उसके किनारे समतल कराना शुरू कर दिए गए हैं। इससे आगे भी मिट्टी डलवाई जा रही है। इससे कम से कम हादसों का खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद बरेली-बदायूं हाईवे पर सुधार कराने का प्रयास किया जाएगा।