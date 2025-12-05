बदायूं के सालारपुर में बनेंगे तीन नए फीडर, 25 गांवों को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति
बिजलीघर सालारपुर में विद्युत आपूर्ति को सुचारु एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तीन नए फीडरों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए फीडरों के बन ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सिलहरी। बिजलीघर सालारपुर में विद्युत आपूर्ति को सुचारु एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तीन नए फीडरों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए फीडरों के बन जाने से क्षेत्र के करीब 25 गांवों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण फीडर और कृषि फीडर अलग-अलग होने से घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल सकेगी। नए फीडरों के चलते बिजली की ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या भी काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है।
बिजलीघर सालारपुर परिसर में नए फीडरों की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पांच एमवीए का ट्रांसफार्मर (टीएफ) और ओसीवी मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए कंट्रोल रूम और उपकरणों के लिए स्थान निर्धारित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
इसी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए बिजली विभाग और निजी कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम बुधवार को बिजलीघर पहुंची। टीम में अवर अभियंता अशोक कुमार सिंह, टीजी-2 पवन कुमार, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक एवं मिश्रीलाल एसोसिएट कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद ओवैश, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर रवि रंजन सिंह तथा संविदा कर्मी मुसब्बर सिद्दीकी मौजूद रहे।
अवर अभियंता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नए फीडरों के निर्माण के बाद 25 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। नलकूपों और घरेलू बिजली सप्लाई को अलग कर दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुचारु और स्थिर बिजली मिल सकेगी।
