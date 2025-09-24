Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों को जाम से मिलेगी राहत, यूपी के इस जिले में सम्राट अशोक चौक के नजदीक बनेगा नया रोडवेज बस अड्डा

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:54 PM (IST)

    बदायूं शहर के बाईपास पर नया रोडवेज बस अड्डा बनाने की तैयारी है। सम्राट अशोक चौक के पास जगह चिन्हित की गई है और प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाएगा। इस अड्डे से यात्रियों को हर जगह के लिए बसें मिलेंगी और शहर में जाम की समस्या कम होगी। डीएम अवनीश कुमार राय ने बताया कि नए बस अड्डे से इलाके का विकास होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में बाईपास पर ही नया रोडवेज बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए सम्राट अशोक चौक के नजदीक जगह को चिह्नित कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने प्रदेश मुख्यालय के अधिकारियों से भी बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को इसका प्रस्ताव बनाकर प्रदेश मुख्यालय भेज दिया जाएगा। यहां से सभी स्थानों के यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी और हर जगह के लिए बसों का आवागमन भी सुविधाजनक रहेगा। इससे सम्राट अशोक चौक और नौशेरा के बीच बाईपास किनारे जगह को चिह्नित किया गया है। इस पर जिला प्रशासन ने आखिरी मोहर लगा दी है।

    जिला प्रशासन ने चिह्नित की जगह, प्रदेश मुख्यालय पर भेजा जाएगा प्रताव

    अंदर शहर में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। कई मार्गों पर दिनभर जाम लगा रहता है। खासकर रोडवेज चौराहे पर छोटे वाहनों का निकलना तक दूभर हो जाता है। कभी-कभी लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इन बसों के आवागमन से कई तिराहे चौराहाें और प्रमुख मार्गो की यातायात व्यवस्था बिगड़ी रहती है। कभी-कभी जाम खुलवाने में यातायात पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तब सिविल लाइंस और कोतवाली पुलिस को ही आगे बढ़कर स्थिति संभालनी पड़ती है।

    बाईपास किनारे बनेगा रोडवेज बस अड्डा, हर जगह के यात्रियों को रहेगी सुविधा

    इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन काफी समय से नया रोडवेज बस अड्डा बनवाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। इसके लिए तहसील प्रशासनिक अधिकारियों को लगा दिया गया था। पिछले दिनों डीएम अवनीश कुमार राय ने स्वयं शहर के बाईपास पर जाकर कुछ जगहों को देखा था। अब उनमें एक जगह को चिह्नित कर लिया गया है।

    यह जगह सम्राट अशोक चौक और नौशेरा गांव के बीच बाईपास किनारे स्थित है। यहां से सभी मार्गों के लिए बसों का आवागमन भी सुविधाजनक रहेगा। इससे जिला प्रशासन ने यहां नया रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिए जगह चिह्नित की है। यहां से शहर की दूरी भी ज्यादा नहीं है।

    कई मार्गो से होकर भी यात्री आराम से शहर के अंदर जा सकते हैं। यात्री भी आराम से यहां से बरेली, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, चंदौसी, दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि शहरों को जा सकेंगे। यह सबसे बढ़िया जगह है और इसको जिला प्रशासन ने सोंच समझकर चिह्नित किया है। इसको लेकर स्वयं डीएम अवनीश कुमार राय ने प्रमुख सचिव से बात भी की है। बुधवार को इसका प्रस्ताव बनाकर प्रदेश मुख्यालय भी भेज दिया जाएगा।

    शहर के बाईपास पर बढ़ जाएगी रौनक, आसपास इलाके में होगा विकास

    शहर के बाईपास पर नया रोडवेज बस अड्डा बनने से आसपास इलाके में अच्छा विकास होगा। वहां होटल ढाबा और तमाम तरह की दुकानें भी खुल जाएंगी। हालांकि बाईपास पर अभी किसी प्रकार का ठहरने का होटल नहीं है लेकिन रोडवेज बस अड्डा बनने के बाद उसके 500 मीटर के दायरे में अच्छा विकास हो जाएगा। बाईपास पर अच्छी खासी रौनक हो जाएगी।

    जाम से नहीं जूझेंगे यात्री

    बाईपास पर नया रोडवेज बस अड्डा बनने से यात्रियों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। बाहर से आने वाले यात्री आराम से यहां उतरेंगे और अपने गंतव्य को जा सकेंगे और जो शहर से यात्री जाएंगे, उन्हें भी जाम में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। भले ही शहर से आने में उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यहां किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। जिला प्रशासन ने भी बड़ा साेंच समझकर इसका फैसला लिया है।

    हर जगह के यात्रियों को रहेगी सुविधा

    • शहर के बाईपास से हर जगह के यात्रियों को सुविधा रहेगी।
    • इसी बाईपास से होकर यात्री आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, दिल्ली, संभल, चंदौसी, मुरादाबाद, आंवला, बरेली, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर आदि जिलों को आराम से आ जा सकेंगे।
    • फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के यात्रियों को जरूर शहर से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी।
    • यहां से बसें सरदार पटेल चौराहे से होकर खेड़ा नवादा, पुरानी चुंगी और दातागंज चुंगी से होकर मझिया वाले बाईपास पर होते हुए जा सकेंगीं।
    • दूसरा रूट मेडिकल कॉलेज तिराहे से लेकर लालपुल, कचहरी तिराहे से होते हुए ओवर ब्रिज से जा सकती हैं।

    शहर के बाईपास पर सम्राट अशोक चौक और नौशेरा के बीच जगह को चिह्नित किया गया है। इसका प्रस्ताव बनाकर प्रदेश मुख्यालय भेजा जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव से भी बात हुई है। यहां रोडवेज बस अड्डा बनने से शहर में जाम की समस्या कम हो जाएगी। यह शहर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जहां नया बस अड्डा बनेगा, वहां आसपास इलाके में विकास भी होगा।- अवनीश कुमार राय, डीएम