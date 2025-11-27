हादसे के बाद भी धीमी रफ्तार: रामगंगा पर क्षतिग्रस्त मुढ़ा पुख्ता पुल की फाइल शासन में लंबित

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के दातागंज क्षेत्र से बरेली के फरीदपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला मुढ़ा पुख्ता पुल पिछले दो साल से क्षतिग्रस्त पड़ा है। सितंबर 2023 में आई बाढ़ में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से पीडब्ल्यूडी इस पुल के निर्माण को लेकर कागजी कार्रवाई में जुटी रही। रुड़की आइआइटी टीम को माडल स्टडी के लिए बुलाया गया। लेकिन उस समय बजट नहीं मिला तो यह कार्य रुका रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते वर्ष 24 नवंबर को अभियंताओं की लापरवाही से एक कार दातागंज साइड से इसी क्षतिग्रस्त पुल पर चढ़ गई और आगे जा कर नदी में गिर गई। जिससे तीन युवकों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासन-प्रशासन तक क्षतिग्रस्त पुल की गूंज पहुंची। जिससे पुल की फाइल तेजी से आगे बढ़ी। माडल स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आई उस आधार पर पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी। 155 करोड़ का प्रस्ताव करीब दो माह से शासन में लंबित है। इस क्षेत्र के हजारों लोग पुल निर्माण की हर रोज राह देख रहे हैं।

बढ़ाई जानी है 150 मीटर एप्रोच रोड मुढ़ा पुख्ता पुल पर बीते वर्ष 24 नवंबर को हादसा हो गया और तीन लोगों की मृत्यु हो गई तो विभाग एक्शन मोड में आ गया था। तेजी से फाइल आगे बढ़ाते हुए पैरवी कर 29.50 लाख रुपये माडल स्टडी के लिए जारी हुए। रुड़की आइआइटी से इंजीनियरों की टीम ने आकर यहां सर्वे किया। इस टीम ने बताया कि बरेली की ओर से इसी तरह जो एप्रोच रोड बह गई तो वहां पर 150 मीटर की एप्रोच बढ़ाने की भी सलाह दी गई। इसके अलावा 400 मीटर का संपर्क मार्ग अतिरिक्त बनाया जाएगा। पुल पर गाइड बंद व सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे

जवाब देकर फिर शासन को भेजी फाइल आइआइटी रुड़की की टीम की ओर से दी गई सलाह और सुझावों को पूरा करते हुए पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव तैयार कर सितंबर को शासन को भेजा था। लेकिन शासन की ओर इसमें कई सवालों की जानकारी मांगते हुए प्रस्ताव वापस भेजा गया। जिस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सभी सवालों के जवाब देते हुए प्रस्ताव को फाइनल कर अक्टूबर माह में फिर शासन को भेज दिया। इसके बाद से इस मुढ़ा पुख्ता पुल की फाइल शासन में ही अटकी हुई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह ने इस संबंध में शासन में पैरवी भी की थी। जिसके बाद उन्होंने बताया था कि जल्द ही इसके लिए धनराशि स्वीकृत हो जाएगी।