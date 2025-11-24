बदायूं : जांच 'फेल'- मुढ़ा पुल हादसे में एक साल बाद भी साक्ष्य संकलन जारी, धीमी कार्रवाई पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, बदायूं। 24 नवंबर 2024 की वह सुबह जब क्षतिग्रस्त मुढ़ा पुल से एक कार रामगंगा नदी में जा गिरी थी। कहा गया कि गूगल मैप को देखते हुए कार चालक इस पुल पर दातागंज की तरफ से चढ़े और हादसे का शिकार हो गए। जिले के दातागंज क्षेत्र के लोगों और बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के लोग वह सुबह और यह हादसा शायद ही कभी भूल पाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए और प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस की जांच इतनी सुस्त रही कि अब तक हादसे के लिए जिन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए नामजद कराया गया था। उनकी अब तक जवाबदेही तक तय नहीं की जा सकी। पुलिस के रिकार्ड में इस मामले में अब तक साक्ष्य संकलन जारी हैं। जबकि अब घटनास्थल पर कोई साक्ष्य शेष ही नहीं बचा है।

जिले को बरेली से जोड़ने वाले मुढ़ा पुख्ता पुल के क्षतिग्रस्त होने के चलते ठीक एक साल पहले 24 नवंबर के दिन तीन युवक गूगल मैप के सहारे इसी पुल पर कार लेकर चढ़ गए और हादसे का शिकार हो गए। क्षतिग्रस्त पुल होने के चलते कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में फर्रुखाबाद निवासी विवेक सिंह व कौशल सिंह व मैनपुरी निवासी अमित सिंह की मृत्यु हो गई थी।

इस मामले में दातागंज के नायब तहसीलदार छविराम की ओर से सहायक अभियंता मो. आरिफ, अभिषेक कुमार, अवर अभियंता अजय गंगवार और महाराज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं गूगल मैप के क्षेत्रीय प्रबंधक को इसके लिए दोषी बताया गया था। इसके बाद पुलिस ने गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधक की तलाश में गुड़गांव स्थिल कार्यालय को नोटिस भेजे, जवाब न मिलने पर सिपाही दारोगा खुद गए। लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका।

अब एक साल बीतने के बाद भी पुलिस इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधक को ढूंढ सकी न ही चारों अभियंताओं पर जिम्मेदारी तय नहीं कर सकी। नतीजतन दर्ज प्राथमिकी में अब तक एफआर लगी न चार्जशीट लगाई जा सकी। पूरा एक साल बीत चुका है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस कुछ नहीं कर सकी।

हादसे के बाद तेजी से बढ़ी पुल की फाइल मुढ़ा पुख्ता पुल वर्ष 2023 में आई बाढ़ के बाद बह गया था। इसके बाद से यह पुल क्षतिग्रस्त पड़ा था। किसी का इस ओर ध्यान नहीं था। लेकिन हादसे के बाद इसकी फाइल तेजी से बढ़ाई गई। जिसके बाद आइआइटी रुड़की की टीम ने यहां आकर माडल स्टडी कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। करीब चार माह बाद इसकी रिपोर्ट बरेली अधीक्षण अभियंता को भेजी गई।

जिसके बाद 155 करेाड़ की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई है। इसमें 200 मीटर पुल की लंबाई बढ़ाई जाने की बात कही गई है। इसके अलावा चार सौ मीटर का संपर्क मार्ग और चार किमी अतिरिक्त संपर्क मार्ग बनाने की बात भी रखी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इसका काम शुरू कराने की बात कही जा रही है।