    4 Cr. से दबतरा रेलवे स्टेशन पर बनेगा मिनी रैक गुड्स शेड, मालगाड़ियों के आवागमन बढ़ने से क्षेत्र को मिलेगा फायदा

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    बिसौली और इसके आसपास के व्यापारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। चंदौसी–बरेली उत्तर रेलवे लाइन पर स्थित दबतरा रेलवे स्टेशन के समीप मिनी रैक गुड्स शेड बन

    सूवाद सूत्र, दबतोरी। बिसौली और इसके आसपास के व्यापारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। चंदौसी–बरेली उत्तर रेलवे लाइन पर स्थित दबतरा रेलवे स्टेशन के समीप मिनी रैक गुड्स शेड बनाए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2026 तक लगभग चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह मिनी रैक गुड्स शेड बनकर तैयार होगा।

    लंबे समय से चंदौसी और आंवला रेलवे लाइन के बीच मिनी रैक गुड्स शेड की संभावनाओं को लेकर रेलवे अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। आसफपुर और दबतोरी में दो बार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। रेलवे अधिकारियों की बैठकों के बाद अंततः दबतोरी क्षेत्र में स्थित दबतरा रेलवे स्टेशन को उपयुक्त स्थान मानते हुए यहां निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।

    मिनी रैक गुड्स शेड बनने से इस रेल रूट पर मालगाड़ियों का आवागमन बढ़ना तय माना जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को देश के दूर-दराज राज्यों तक कम भाड़े में माल भेजने और मंगाने की सुविधा मिलेगी। व्यापारियों के साथ-साथ स्थानीय किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

    दबतोरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान आलू की खेती करते हैं, लेकिन परिवहन के सीमित साधनों के कारण उन्हें उपज कम दामों पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी। गुड्स शेड बनने के बाद किसान सीधे अन्य राज्यों तक आलू भेजकर बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। इसके अलावा इस परियोजना से सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। स्टेशन परिसर में रौनक बढ़ेगी और रात्रि के समय रोशनी व अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा। क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है।

     

    दबतोरी में मिनी रैक गुड्स शेड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा और स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा।- आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद

     

     

    दबतोरी में मिनी रैक गुड्स शेड बनने को लेकर मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन यदि यह बनता है तो क्षेत्र के लोगों को माल लाने-ले जाने में निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा।- सुरजीत सिंह, स्टेशन मास्टर, दबतरा