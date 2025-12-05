Language
    सरेशाम रोकी स्कूटी, कनपटी पर तमंचा... बदायूं में 1.5 लाख लूटकर भागे बदमाश, फायरिंग से फैली दहशत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गुलड़िया (मूसाझाग थाना क्षेत्र) में सराफा व्यापारी कौशल कुमार से बाइक सवार बदमाशों ने डेढ़ लाख की लूट को अंजाम दिया। व्यापारी अपनी दुक ...और पढ़ें

    पूछताछ करती पुल‍िस

    संवाद सूत्र, जागरण, सिलहरी। नगर पंचायत गुलड़िया के नजदीक बाइक सवार दो बदमाशों ने सराफा व्यापारी से सरेशाम डेढ़ लाख रुपये की लूट कर ली और फायरिंग करते हुए मौके से दातागंज की ओर फरार हो गए। सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने पीछा करते हुए घटना को अंजाम दिया।

    इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की लेकिन देर रात तक उनका कुछ पता नहीं चला। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला नई सराय निवासी कौशल कुमार की नगर पंचायत गुलड़िया में सोने चांदी की दुकान है। वह रोजाना की तरह शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अपनी स्कूटी से दुकान बंद करके घर लौट रहे थे।

    बताया जा रहा है कि वह नगर पंचायत गुलड़िया से निकले थे और रास्ते में कोल्हू के नजदीक पहुंचे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने पीछा करते हुए उन्हें ओवरटेक करके स्कूटी रुकवा ली और तमंचा निकालकर उनकी कनपटी पर रख दिया। उनके साथ मारपीट कर दी। उनसे 35 हजार रुपये और 12 ग्राम सोना लूट लिया। उस दौरान कुछ लोग नगर पंचायत की ओर आ रहे थे।

    उन्हें देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर दहशत का माहौल हो गया। उसके बाद बदमाश कस्बे की ओर ही बाइक दौड़ते हुए फरार हो गए। इसकी सूचना पर मूसाझाग थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर सराफा व्यापारी के बताए अनुसार बदमाशों को तलाश किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला।

    पुलिस उनकी तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। देर रात तक उनकी तलाश चलती रही। व्यापारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    रास्ते में घात लगाए बैठे थे बदमाश, योजना बनाकर दिया घटना को अंजाम

    शुक्रवार देर शाम बदमाशों ने पूरी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि सराफा व्यापारी शाम को अपनी दुकान बंद करके घर जाता है, जिससे वह रास्ते में घात लगाकर बैठ गए और जैसे ही व्यापारी अपने घर के लिए रवाना हुआ कि उन्होंने पीछा करते हुए उसे रोक लिया और लूटपाट कर दी।

    स्थनीय लोग बोले- कस्बे में गश्त करने नहीं आती पुलिस

    स्थानीय लोगों का कहना है कि मूसाझाग थाना क्षेत्र में नगर पंचायत गुलड़िया बड़ा कस्बा है। इसके बावजूद पुलिस कस्बे में गश्त करने नहीं आती और न ही सुरक्षा व्यवस्था पर गौर करती है। इससे नगर में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह लूट की घटना भी पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई। अगर पुलिस यहां आकर गश्त करती होती तो शायद लूट की घटना नहीं होती।

     

