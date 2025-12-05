बदायूं में मोबाइल लोकेशन से खंगाला जाएगा पशु तस्करों का इतिहास, निकलवाई जा रही CDR और लोकेशन

जागरण संवाददाता, बदायूं। सहसवान इलाके में पकड़े गए पशु तस्करों की छानबीन शुरू हो गई है। वह कब से बदायूं जिले में तस्करी कर रहे थे और अब तक कितने पशुओं की तस्करी कर चुके थे। सब पता लगाया जा रहा है। उनके मोबाइल की लोकेशन और सीडीआर भी निकलवाई जा रही है, जिससे पता चलेगा कि वह किन-किन पशु तस्करों के संपर्क में थे और अब तक कितने पशुओं की तस्करी कर चुके थे। उसके बाद उन पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

गुरुवार को जेल भेजे गए पशु तस्कर राजस्थान के रहने वाले हैं। उनमें मंगल सिंह, दीवान सिंह, रेखा, लक्ष्मण उर्फ लच्छो, मंजू और बादाम पत्नी केशव उर्फ केशु शामिल हैं। यह करीब 10-12 लोग सहसवान कोतवाली क्षेत्र में डेरा जमाए हुए थे और इलाके में भ्रमण करते हुए घुमंतू पशुओं को इकट्ठा कर रहे थे। गनीमत रही कि बुधवार को पुलिस ने पशु प्रेमियों के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 64 गोवंशीय पशु बरामद हुए।

इन्होंने पूछताछ में कई बातें भी कबूली हैं। यह मुरादाबाद के राजवीर भल्ला को पशु सप्लाई कर रहे थे। अभी उसका कुछ पता नहीं चला है लेकिन पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि अब पुलिस उनका पूरा इतिहास खंगाल रही है। इसके लिए सीडीआर और लोकेशन भी निकलवाई जा रही है। उससे पता चलेगा कि यह तस्कर किस-किस के संपर्क में थे और बदायूं कब आए थे। उसके बाद अन्य तस्कर भी पकड़े जाएंगे।