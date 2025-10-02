Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटे के नामकरण के दिन ही हो गई अनहोनी, आंखों के सामने पिता की मौत… घरवालों को दे गई गहरा सदमा

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:44 AM (IST)

    बदायूं के दातागंज में बेटे के नामकरण संस्कार के दिन पिता की करंट लगने से मौत हो गई। 22 वर्षीय रूपेश घर में पंखा ठीक कर रहा था तभी उसे करंट लग गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इस घटना से खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर में था बेटे का नामकरण संस्कार, करंट लगने से पिता की मौत

    जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सैजनिया में बेटे के नामकरण संस्कार के दिन ही पिता की करंट लगने से जान चली गई। घर में कई रिश्तेदार आए हुए थे और उधर फर्राटा पंखा खराब हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घरवालों के कहने पर युवक फर्राटा पंखा ठीक कर रहा था। उसी दौरान अचानक उसको करंट लग गया। स्वजन उसे जिला अस्पताल भी ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। उन्होंने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। उनके घर में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव सैजनिया निवासी 22 वर्षीय रूपेश पुत्र महेंद्र खेतीबाड़ी करता था। उसके घरवालों के मुताबिक रूपेश की करीब एक साल पहले कोतवाली क्षेत्र के ही गांव पलिया से शादी हुई थी। करीब 12 दिन पहले उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, जिससे उसके घर में खुशियों का माहौल था और तमाम लोग रोजाना बधाई देने आ रहे थे।

    बताया जा रहा है कि बुधवार को उसके बेटे का नामकरण संस्कार था। इससे घर में एक दिन पहले से ही उसकी तैयारियां चल रही थीं। कुछ रिश्तेदार आ गए थे और कुछ रिश्तेदार पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके घर में अचानक फर्राटा पंखा खराब हो गया था।

    उसके स्वजन ने बताया कि रिश्तेदारों को गर्मी लग रही है और पंखा नहीं चल रहा है। इससे रूपेश पेचकस लेकर उसको ठीक करने के लिए बैठ गया। तभी अचानक उसको बिजली का करंट लग गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया।

    यह हादसा देखकर घरवालों के होश उड़ गए। वह तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन यहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। इससे परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। स्वजन उसके शव को अपने घर ले गए।

    इसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। दोपहर बाद उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। युवक की मृत्यु से घर में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं हो पाया।

    युवक अपने घर में फर्राटा पंखा ठीक कर रहा था। तभी उसको बिजली का करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है।

    -गौरव बिश्नोई, इंस्पेक्टर दातागंज

    बचाव के लिए क्या करें, क्या न करें

    • बारिश के दिनों में बिजली के उपकरणों की खुद मरम्मत करने से बचें
    • नंगे पांव कोई भी बिजल का तार न छुएं
    • इलेक्ट्रानिक उपकरण खराब होने पर मिस्त्री को दिखाएं
    • बिजली के तार चेक करते समय प्लास और ग्लब्स का प्रयोग करें
    • घर में कटे तार पर तुरंत टेप लगाएं
    • लोहे के दरवाजे या खिड़की के ऊपर बिजली के तार न बांधे