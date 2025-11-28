Language
    बदायूं में SIR अभियान तेज: 11.40 लाख प्रपत्र जमा, 35 हजार मृतक चिन्हित; 13 लापरवाह B.L.O. को नोट‍िस

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    बदायूं में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) में तेजी आई है। अब तक 11.40 लाख प्रपत्र जमा हुए हैं, जिनमें 35 हजार मृतकों की पहचान हुई है। लापरवाही करने वाले 13 बीएलओ को नोटिस भेजा गया है। मतदाता सूची को अपडेट करने और अयोग्य नामों को हटाने का कार्य जारी है।

    एसआइआर के काम में लगे बीएलओ

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिले में कुल 24,18,408 मतदाता है। इनके सापक्षे अब तक 11.40 लाख गणना प्रपत्र जमा कराए जा चुके हैं। इस हिसाब अभी करीब 12 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा होना शेष है। चार दिसंबर अंतिम तिथि को देखते हुए डीएम अवनीश कुमार राय ने सभी बीएलओ को इस कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सहसवान में लापरवाही करने वाले 13 बीएलओ को नोटिस जारी किए गए हैं।

    जिले भर में 2580 बीएलओ, सुपरवाइजर, एइआरओ एसआइआर के कार्य में लगे हैं। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी प्रशासन ने इसी कार्य में लगा रखा है। बीएलओ को पहले घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौंपने थे। इसके बाद उनसे फार्म भरवाकर गणना प्रपत्र वापस लेने थे। इस कार्य को चार दिसंबर तक पूर्ण किया जाना था।अब चार दिसंबर में मात्र सात दिन ही शेष बचे हैं। लेकिन अब तक मात्र 11,40,600 गणना प्रपत्र जमा कराए जा चुके हैं। इनका डिजिटाइजेशन भी हो चुका है।

    अब तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 35 हजार ऐसे लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, जो मृत हो चुके थे। वहीं सहसवान में क्षेत्र के 445 बूथों (जिनमें 184 बूथ बिल्सी तहसील के) पर तैनात सभी बीएलओ और 46 सुपरवाइजरों के साथ 9 एइआरओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगाया गया है। तहसीलदार राकेश कुमार ने बताया कि लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए 13 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    वहीं, बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धीमी गति वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जा रहे हैं ताकि एसआइआर कार्य समय से पूर्व शत-प्रतिशत पूरा हो सके। प्रत्येक बीएलओ को अपने बूथ की वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर पुनरीक्षण कार्य करते हुए एसआइआर फार्म भरकर पात्र मतदाताओं तक पहुंचाना होगा।

    इसके लिए कई कार्यालयों में एसआईआर हेल्प सेंटर भी खोले गए हैं, जहां मतदाता किसी भी असुविधा पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर राजस्व, पंचायतीराज, बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी अभियान में लगाया गया है ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके।

     

