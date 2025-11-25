बदायूं मतदाता सूची अपडेट: दस दिन शेष, धीमी गति से जमा हो रहे हैं गणना प्रपत्र

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में एसआइआर का काम इन दिनों सबसे प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। जिले में कुल 24,18,408 मतदाता है। इसके लिए जिला प्रशासन प्रति मतदाता के हिसाब से दो दो गणना प्रपत्र प्रिंट कराए थे। इनके वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार दोपहर दो बजे तक जिले में बीएलओ के पास कुल 6.40 लाख गणना प्रपत्र जमा कराए जा चुके हैं। इस हिसाब अभी 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा होना शेष है। चार दिसंबर अंतिम तिथि को देखते हुए डीएम अवनीश कुमार राय ने सभी बीएलओ को इस कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं।



2580 बीएलओ कार्य में लगे

चार नवंबर से शुरू हुए एसआइआर के कार्य को 21 दिन बीत चुके हैं। इसके लिए जिले भर में 2580 बीएलओ कार्य में लगे हैं। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी प्रशासन ने इसी कार्य में लगा रखा है। बीएलओ को पहले घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौंपने थे। इसके बाद उनसे फार्म भरवाकर गणना प्रपत्र वापस लेने थे। इस कार्य को चार दिसंबर तक पूर्ण किया जाना था। अब चार दिसंबर में मात्र दस दिन ही शेष बचे हैं। लेकिन अब तक मात्र 6.40 लाख गणना प्रपत्र जमा कराए जा सके हैं। इसमें करीब 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा कराए जाने शेष हैं।