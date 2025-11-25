Language
    बदायूं मतदाता सूची अपडेट: दस दिन शेष, धीमी गति से जमा हो रहे हैं गणना प्रपत्र

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    बदायूं जिले में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। 24 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र बांटे गए थे, जिनमें से अभी तक 6.40 लाख ही जमा हुए हैं। डीएम ने बीएलओ को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब तक पांच हजार से अधिक मृतक और 1200 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए हैं।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में एसआइआर का काम इन दिनों सबसे प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। जिले में कुल 24,18,408 मतदाता है। इसके लिए जिला प्रशासन प्रति मतदाता के हिसाब से दो दो गणना प्रपत्र प्रिंट कराए थे। इनके वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार दोपहर दो बजे तक जिले में बीएलओ के पास कुल 6.40 लाख गणना प्रपत्र जमा कराए जा चुके हैं। इस हिसाब अभी 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा होना शेष है। चार दिसंबर अंतिम तिथि को देखते हुए डीएम अवनीश कुमार राय ने सभी बीएलओ को इस कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं।


    2580 बीएलओ कार्य में लगे


    चार नवंबर से शुरू हुए एसआइआर के कार्य को 21 दिन बीत चुके हैं। इसके लिए जिले भर में 2580 बीएलओ कार्य में लगे हैं। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी प्रशासन ने इसी कार्य में लगा रखा है। बीएलओ को पहले घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौंपने थे। इसके बाद उनसे फार्म भरवाकर गणना प्रपत्र वापस लेने थे। इस कार्य को चार दिसंबर तक पूर्ण किया जाना था। अब चार दिसंबर में मात्र दस दिन ही शेष बचे हैं। लेकिन अब तक मात्र 6.40 लाख गणना प्रपत्र जमा कराए जा सके हैं। इसमें करीब 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा कराए जाने शेष हैं।


    एसआइआर से संबंधित आंकड़े

    2418408 जिले में कुल मतदाता
    2580 बीएलओ
    6.40 लाख गणना प्रपत्र भरकर प्राप्त कर लिए
    5079 मृतक चिन्हित हो चुके हैं
    1189 डुप्लीकेट वोटर चिन्हित हो चुके हैं
    3603 विस्थापित मतदाता चिन्हित

     

    कार्य की प्रगति को धीमा देखते हुए ही डीएम इसे लेकर सख्त हुए हैं। बता दें कि जिले में अब तक पांच हजार से अधिक मृतक मतदाता और 1200 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता भी चिन्हित किए जा चुके हैं।