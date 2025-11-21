रोडवेज की नई चाल: डग्गामार वाहनों से ₹10 सस्ती दौड़ेंगी बसें, बदायूं के 5 रूटों पर शुरू हुई 'जनता सेवा'

उमेश राठौर, जागरण, बदायूं। जिले में परिवहन निगम अब ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे न सिर्फ रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी बल्कि डग्गामार वाहनों को भारी नुकसान पहुंचेगा। रोडवेज बसों का उनसे 10 रुपये किराया भी कम होगा। इसके लिए जिले के पांच रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूट पर 10 रोडवेज बसें लगाई गई हैं, जो कस्बों से होकर गांव के यात्रियों को बैठाती हुई निकलेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। डग्गामार वाहनों की अपेक्षा उनका सफर भी सुरक्षित और आरामदायक रहेगा।

परिवहन निगम की ओर से ग्रामीण अंचलों में 'मुख्यमंत्री जनता सेवा' के रूप में रोडवेज बसें संचालित की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी बदायूं से सहसवान, बदायूं से बिसौली और बदायूं से दातागंज के लिए रोडवेज बसें चलाई जा रही थीं लेकिन यह योजना खासकर ग्रामीण लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत रोडवेज बसों का किराया भी घटा दिया गया है। अब तक जिन रोडवेज बसों में 50 रुपये किराया लिया जा रहा था।

अब उन बसों में 40 रुपये किराया कर दिया गया है। जिले के पांच रूट ऐसे निर्धारित किए गए हैं, जिन पर 10 रोडवेज बसें संचालित कराई जा रही हैं। इन सभी मार्गों पर रोडवेज बसों में डग्गामार वाहनों की अपेक्षा किराया कम रहेगा और यात्रियों को सुविधाजनक सफर का आनंद मिलेगा। यह रोडवेज बसें जिला मुख्यालय से चलकर कस्बों और गांव से होती हुई निकलेगी। इससे क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। वह आराम से डग्गामार वाहनों को छोड़कर रोडवेज बसों में सफर करेंगे।

मनौना धाम और रामनगर को पहली बार चलाई जा रहीं बसें परिवहन निगम ने इस बार एक अच्छा काम किया है। बदायूं से मनौना धाम के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है और वो भी मुख्यमंत्री जनता सेवा के तहत उसका किराया कम कर दिया गया है। यह बस बदायूं से कुंवरगांव होते हुए मनौना धाम पहुंचेगी और वहां से वापस बदायूं आएगी। दूसरी बस बदायूं से आंवला होते हुए रामनगर जाएगी। यह बस भी पहली बार शुरू की गई है। इसका किराया भी डग्गामार वाहनों की अपेक्षा कम रहेगा।

53 रुपये में सहसवान पहुंचेंगे यात्री अब तक बदायूं से सहसवान का किराया 63 रुपये हुआ करता था लेकिन मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत रोडवेज बसों का किराया 53 रुपये होगा। यानी रूट पर संचालित चारों बसों का किराया 10 रुपये घटा दिया गया है। इसी तरह बिसौली से चंदौसी तक का किराया 91 रुपये था लेकिन अब उसका किराया 74 रुपये कर दिया गया है। बदायूं से दातागंज का किराया 43 रुपये था, अब उसका किराया 33 रुपये कर दिया गया है। जबकि बदायूं से मनौना धाम 42 रुपये और बदायूं से रामनगर का किराया 51 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि डग्गामार वाहनों में मनौना धाम 65 रुपये और रामनगर का भी 65 रुपये किराया लिया जा रहा है लेकिन यहां रोडवेज बसों में सीमित किराये पर यात्री आराम से सफर करेंगे।