फोरलेन में बदल रहा बरेली-बदायूं हाईवे, चार बाईपास और एक पुल बनने के बाद बढ़ेगी वाहनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड मुख्यालय से मथुरा तक का सफर सुगम बनाने के लिए बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण कराकर फोरलेन में परिवर्तित कराया जा रहा है। पैकेज फोर में बरेली-बदायूं के बीच भी कार्य आरंभ हो चुका है। चार बाईपास का निर्माण कराने की प्रक्रिया आरंभ कराई जा चुकी है।

भमोरा से देवचरा के बीच पांच किमी का बाईपास बनाया जाएगा। मार्ग में आ रहे वृक्षों का कटान हो जाने के बाद जगह-जगह आवागम बाधित कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। जगह-जगह मार्ग परिवर्तित कर दोनों तरफ कराया जा रहा मिट्टी का काम

बरेली-मथुरा तक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से यह हाईवे एनएचएआई को स्थानांतरित किए जाने के बाद कासगंज की तरफ से चौड़ीकरण का काम दो साल पहले से चल रहा है। बरेली-बदायूं के बीच चौथे पैकेज में शामिल है। बरेली से बदायूं तक चौड़ीकरण कराकर फोरलेन में परिवर्तित कराने के लिए 650 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है।

पौधारोपण के लिए जमीन मिली पौधारोपण कराने के लिए कछला में जमीन उपलब्ध कराकर वन विभाग की एनओसी पहले ही ली गई थी। तीसरे पैकेज में कछला से उझानी और बदायूं के बीच तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। कछला में गंगा पर दूसरा पुल बनाया जा रहा है। कछला और उझानी में बाइपास बनाए जा रहे हैं। कासगंज से बरेली तक निर्माण कराने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बदायूं को दी गई है।

स्वीकृत हो चुका है रुपया बरेली से बदायूं बाईपास तक हाईवे निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये जबकि बदायूं बाइपास से कासगंज की सीमा तक 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है। बदायूं-बरेली पैकेज फोर के लिए 1,527 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए मिला है। मलगांव में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने के अलावा बाइपास भी निकाला जाएगा। इसके अलावा बिनावर भी बाइपास बनेगा। भमोरा से देवचरा के बीच संयुक्त बाईपास पांच किमी का बनाया जाएगा।