मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर डिप्टी सीएम का एक्शन: सफाई एजेंसी के भुगतान पर रोक, रेफरल व्यवस्था बंद करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में अचानक पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जब राजकीय मेडिकल कालेज पहुंचे तो वहां की हालत देख वह भी दंग रह गए। इमरजेंसी वार्ड की हालत देख उन्होंने नाराजगी जताई। वहां गंदगी देख सफाई करने वाली एजेंसी हर्ष इंटरप्राइजेज का एक महीने के भुगतान पर रोक लगाई। डिप्टी सीएम इमरजेंसी के दस्तावेज के अलावा प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों को भी अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने इनका परीक्षण करने के बाद बात की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने यहां से मरीजों को रेफर किए जाने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। कहाकि जिन फैकल्टी, डाक्टारों की कमी है, उनकी भर्ती कराई जाए। इस दौरान इमरजेंसी में भर्ती एक मरीज के पास जब वह हाल चाल लेने पहुंचे, तब तक वह दम तोड़ चुका था। जिले में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक शाम पांच बजे सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता व सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने मेडिकल कालेज की अव्यवस्थाओं की जानकारी दी।

कहाकि राजकीय मेडिकल कालेज रेफरल सेंटर बन कर रह गया है। इस पर डिप्टी सीएम उठे और सीधे मेडिकल कालेज चलने को कहा। मेडिकल कालेज पहुंचने पर वहां के अधिकारी उन्हें नए भवनों की ओर ले जाना चाह रहे थे। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने उनसे इमरजेंसी वार्ड की हालत देखने को कहा। इस पर वह सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। जहां घुसते ही गंदगी और अव्यवस्थाओं को बोलबाला नजर आया। मेडिकल कालेज में जगह जगह टूट फूट थी।

कहीं सीलिंग हटी थी तो कहीं लटक रही थी। इसके अलावा जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। यह देख डिप्टी सीएम बृजेश पाठक नाराज हुए। उन्होंने सफाई करने वाली एजेंसी और कर्मचारियों की जानकारी ली। कहा कि सफाई ठीक नहीं है। इस एजेंसी और उनके कर्मचारियों का एक माह का वेतन रोक दिया जाए। साथ ही मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. अरुण कुमार से कहा कि मेंटीनेंस के लिए एस्टीमेट बनाकर भेजें और जल्द ही इसको ठीक कराएं।

इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बात कर उनके हालचाल जाने। चलते चलते डिप्टी सीएम को बताया गया कि यहां मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। इस पर उन्होंने इमरजेंसी के दस्तावेज को जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहाकि इन दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल कालेज के प्राचार्य से बात होगी। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, सदर विधायक महेश गुप्ता, सहकारी बैंक के अध्यक्ष जेके सक्सेना, पूर्व विधायक शेखूपुर धर्मेंद्र शाक्य भी मौजूद रहे।

योजनाओं और सुशासन पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई एसआइआर के सवाल पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। मतदान को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां बिहार के चुनाव को देख कर संभावित हार को देखते हुए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कहा कि वह अपना चेहरा छिपाने के लिए पहले से ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

उन्होंने कहाकि प्रदेश में 2017 के बाद से गुंडाराज खत्म हुआ है। प्रदेश में आमूलचूक परिवर्तन हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं से लेकर एक्सप्रेस तक के मामले में प्रदेश नंबर एक हैं। प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रतिव्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश और जिले की कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है। उन्होंने गुरुवार को हुए सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़ों को भी बधाई दी।