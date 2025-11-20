जागरण संवाददाता, बदायूं। ककराला से युवक को अपहरण करने वाले आरोपितों की अब जेल में ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। थाना पुलिस का प्रयास है कि उन्हें चार-पांच माह के अंदर ही सजा कराई जाए। इसके लिए पुलिस लगातार न्यायालय में पैरवी करेगी और आरोपितों के खिलाफ जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेगी। फिलहाल पुलिस की विवेचना भी पूरी हो गई है और मुख्य आरोपित जुनैद समेत पांचों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला निवासी मुनीर उर्फ छोटे को 22 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया था। उसके स्वजन का कहना था कि मुनीर अपने पड़ोसी गांव में लकड़ी खरीदने गया था और फिर उसके बाद लौटकर घर नहीं आया। दूसरे दिन शाम को उनके मोबाइल नंबर पर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की काल आई। काल करने वाले बदमाशों ने यह भी बताया था कि यह अपहरण अलापुर कस्बा निवासी शमशाद ने कराया है।

यह सब उसी की चाल है। इससे पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी और जिस मोबाइल नंबर से काल आई थी। उसको सर्विलांस पर लगाकर उसके पीछे एक टीम लगा दी गई थी। बदमाश मुनीर को कार में डालकर दिल्ली होते हुए मुंबई ले गए थे और इधर से पुलिस टीम भी उनका पीछा कर रही थी और फिर एसआई सुमित कुमार ने तीसरे दिन 24 अक्टूबर को उसे मुंबई के सेंट्रल से बरामद कर लिया था।

कई रिश्तेदारों को उठाकर ले आई थी, पुलिस इससे घबरा गए थे बदमाश जब जुनैद ने काल करके फिरौती की रकम मांगी थी और शमशाद का नाम लिया था। पुलिस उसी समय समझ गई थी कि आरोपित कौन है। उसके बाद पुलिस ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसके कुछ रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को उठा लिया था। लगातार आरोपितों पर दबाव बनाया जा रहा था। डर था क‍ि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बदमाश घबरा गए थे। वह मुनीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि पुलिस पहले से उनके पीछे लगी थी, जिसकी वजह से मुनीर बच गया और उसकी जान भी बच गई।