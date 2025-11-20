Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरौती मांगकर दुश्मनों को फंसाने की थी साजि‍श, बदायूं पुलिस ने 5 के खिलाफ दाख‍िल की चार्जशीट, 4 माह में सजा दिलाने का दावा किया

    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:00 AM (IST)

    अलापुर पुलिस ने मुनीर अपहरण कांड के 5 आरोपियों (जुनैद सहित) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। फिरौती की रकम ₹50 लाख थी। 4-5 माह में सभी दोषियों को सज़ा दिलाने का दावा। पुलिस की कड़ी पैरवी से जल्द होगा फैसला। मुनीर को मुंबई से बरामद किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलि‍स की ग‍िरफ्त में अपहरण के आरोपि‍त

    जागरण संवाददाता, बदायूं। ककराला से युवक को अपहरण करने वाले आरोपितों की अब जेल में ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। थाना पुलिस का प्रयास है कि उन्हें चार-पांच माह के अंदर ही सजा कराई जाए। इसके लिए पुलिस लगातार न्यायालय में पैरवी करेगी और आरोपितों के खिलाफ जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करेगी। फिलहाल पुलिस की विवेचना भी पूरी हो गई है और मुख्य आरोपित जुनैद समेत पांचों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Untitled design (5)

    अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला निवासी मुनीर उर्फ छोटे को 22 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया था। उसके स्वजन का कहना था कि मुनीर अपने पड़ोसी गांव में लकड़ी खरीदने गया था और फिर उसके बाद लौटकर घर नहीं आया। दूसरे दिन शाम को उनके मोबाइल नंबर पर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की काल आई। काल करने वाले बदमाशों ने यह भी बताया था कि यह अपहरण अलापुर कस्बा निवासी शमशाद ने कराया है।

    Untitled design (4)

    यह सब उसी की चाल है। इससे पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी और जिस मोबाइल नंबर से काल आई थी। उसको सर्विलांस पर लगाकर उसके पीछे एक टीम लगा दी गई थी। बदमाश मुनीर को कार में डालकर दिल्ली होते हुए मुंबई ले गए थे और इधर से पुलिस टीम भी उनका पीछा कर रही थी और फिर एसआई सुमित कुमार ने तीसरे दिन 24 अक्टूबर को उसे मुंबई के सेंट्रल से बरामद कर लिया था।

    कई रिश्तेदारों को उठाकर ले आई थी, पुलिस इससे घबरा गए थे बदमाश

    जब जुनैद ने काल करके फिरौती की रकम मांगी थी और शमशाद का नाम लिया था। पुलिस उसी समय समझ गई थी कि आरोपित कौन है। उसके बाद पुलिस ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसके कुछ रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को उठा लिया था। लगातार आरोपितों पर दबाव बनाया जा रहा था। डर था क‍ि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बदमाश घबरा गए थे। वह मुनीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि पुलिस पहले से उनके पीछे लगी थी, जिसकी वजह से मुनीर बच गया और उसकी जान भी बच गई।

    इन बदमाशों ने किया था अपहरण

    1. - जुनैद पुत्र मुन्ने खां निवासी ग्राम उरौलिया थाना अलापुर
    2. - इब्ने अली उर्फ शाहरूख पुत्र नामे अली निवासी ग्राम मोहम्मदगंज थाना कादरचौक
    3. - कैश मोहम्मद पुत्र मुकीम निवासी मुहल्ला बीबी सराय थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ हाल पता थाना डोगरी महाराष्ट्र
    4. - पुष्पक म्हात्रे पुत्र संतोष म्हात्रे निवासी चौपाटी सी फेस डा. पुरेंद्र मार्ग थाना डीबी महाराष्ट्र
    5. - निगार आलम पुत्र अमजद निवासी ग्राम उरौलिया थाना अलापुर

     

    मुनीर उर्फ छोटे के अपहरण के मामले में विवेचना पूरी हो गई है और पांचों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें प्रयास यह रहेगा कि सभी आरोपितों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इसके लिए हमारी ओर से कड़ी पैरवी होगी और प्रयास रहेगा कि चार पांच माह के अंदर ही फैसला हो जाए।

    - उदयवीर सिंह, एसओ अलापुर


    यह भी पढ़ें- बंद मकानों को निशाना बनाते थे 'दिल्ली के चोर'... बदायूं पुलिस मुठभेड़ में चार शातिर गिरफ्तार