रील बनाने के शौक में युवक ने एडिट की हिंदू देवी-देवताओं की फोटो, बदायूं का इशाक मोहम्मद गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर जेल

जागरण संवाददाता, बदायूं। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव शेखूपुर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से एक वीडियो बनाया। वीडियो में हिंदू देवी देवताओं की फोटो को एडिट कर लगाया गया था। साथ ही वह खुद उसमें देवी देवताओं के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था।

जब वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामले में स्थानीय हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई। शुक्रवार को सिविल लाइंस पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शेखूपुर निवासी इशाक मोहम्मद परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। उसने कुछ दिन पहले ही एंड्रायड मोबाइल खरीदा था। मोबाइल खरीदने के बाद उस पर रील बनाने का शौक चढ़ा।

इसी रील बनाने के चक्कर में उसने फेमस होने के ल‍िए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वीडियो बनाने शुरू कर दिए। दो दिन पहले उसने देवी देवताओं की फोटो को एडिट कर अश्लील बनाया। उसी वीडियो पर उसने अपना भी वीडियो बनाया जिसमें वह हिंदू लोगों के लिए भी अभद्र टिप्पणी करते हुए देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था।

जब रील इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई तो हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं। पोस्ट के प्रसारित होने के बाद शेखूपुर निवासी निखिल कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने धारा 353/299 बीएनएस तथा 67 आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित इशाक को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर नीरज मलिक ने बताया कि धार्मिक भावनाएं आहत करने और आइटी एक्ट के आरोपित को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज द‍िया गया।