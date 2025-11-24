सुंदरीकरण की दिशा में बड़ा कदम: बदायूं के प्रमुख मार्गों पर लगेंगी स्टैंड पोस्ट लाइटें; ₹2.31 करोड़ से 24 सड़कें होंगी तैयार

जागरण संवाददाता, बदायूं। नगर पालिका अब पूरे शहर को जगमग करने की तैयारी कर रही है। आधे शहर में लाइटिंग कर चुकी नगर पालिका अब पूरे शहर में स्टैंड पोस्ट लाइट और तिरंगा झालर लगाने जा रही है। इसमें शहर का जिला अस्पताल रोड और लावेला चौक, जेल से दातागंज तिराहे तक और इंदिरा चौक वाली रोड व अन्य मार्गों को भी कवर करेगी। इसके अलावा अब तक बहेड़ी मोड़ तक जो लाइटिंग की गई थी उसे भी अब बाला जी मंदिर तक ले जाने की तैयारी चल रही है।

जल्द ही नगर पालिका इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य को शुरू कराएगी। दीपावली के समय नगर पालिका ने शहर के लालपुल मार्ग और बरेली मथुरा हाईवे पर बहेड़ी मोड़ तक पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया गया था। दीपावली को इसकी शुरूआत की थी। इसमें शहर के लालपुल से डीएम रोड तक स्टैंड पोस्ट लाइटों को लगाया गया था। इससे शहर के इन मार्गों की पथ प्रकाश व्यवस्था काफी बेहतर हुई थी। वहीं शहर के ओवरब्रिज पर भी तिरंगा लाइटों को लगवाया गया।

अब नगर पालिकाध्यक्ष फात्मा रजा ने इसे पूरे शहर में करने की तैयारी कर ली है। इसमें शहर के लगभग सभी प्रमुख मार्गों को कवर किया जाएगा। इसमें सबसे पहले कचहरी से जिला अस्प्ताल और यहां से लावेला चौक तक के मार्ग को कवर किया जाएगा। इसके अलावा जेल से पुलिस लाइंस चौराहा, पुलिस लाइंस चौराहा से इंदिरा चौक और इसे आगे बढ़ाते हुए दातागंज तिराहे तक ले जाया जाएगा।

इसके अलावा इंदिरा चौक से पंडितजी पेट्रोल पंप वाले मार्ग पर भी इन लाइटों को लगवाने की कार्य योजना है। बताते हैं कि पूरे शहर को जगमग करने को पालिका 15वें वित्त की धनराशि से इस कार्य को कराएगी। इसके लिए कार्ययोजना पूरी तरह से तैयार है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इसका कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं अब तक जो बहेड़ी मोड़ पर लाइटें लगी हैं, उनको बालाजी मंदिर तक लगवाया जाएगा।

2.31 करोड़ की लागत से पालिका बनाएगी 24 सड़कें शहर के सुंदरीकरण की दिशा में ही पालिका ने 24 प्रमुख सड़कों को बनाने की कार्य योजना बनाई है। इसमें 2.31 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें व नाला निर्माण कराया जाएगा। इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। ये सभी कार्य 15वें वित्त आयोग की विकास निधि से कराए जाएंगे। कार्य शुरू होते ही शहर के कई पुराने, जर्जर और जलभराव से प्रभावित मार्गों को नया रूप मिलेगा। जिन सड़कों को स्वीकृति मिली हैं उनमें वार्ड 17 में द वैन्यू हाल से सज्जाद के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण शामिल है।

वार्ड 13 में लालपुल से खुराना टायर वालों के रास्ते बाबूराम मौर्या होते हुए झाऊ के मकान तक सीसी रोड व नाली बनाई जाएगी। वार्ड 27 में रंगीन मस्जिद से अख्तर होटल तक तथा वार्ड 18 में इंदू सक्सेना से प्रमोद मौर्य तक सीसी रोड व नाली का निर्माण होगा। इसके अलावा वार्ड आठ में कबूलपुरा से होली चौक तक, वार्ड तीन में डीएम आवास के पीछे लोटन वकील मार्ग से मनोज बिहारी तक, वार्ड 14 में रंगरेजान वाली गली में राकेश से जाहिद के मकान तक सीसी सड़क कार्य कराया जाएगा।