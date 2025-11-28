बदायूं : 80% काम पूरा, फिर भी दो महीने का इंतजार! जानिए कब मिलेगा शहरवासियों को 'नल से जल'

जागरण संवाददाता, बदायूं। अमृत-2.0 योजना के तहत नगर पालिका परिषद के पेयजल योजना के पुर्नगठन का काम तीन महीने विलंब हो चुका है। अब तक 80 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया जा सका है। अभी कम से कम दो माह और इंतजार करना होगा। विभागीय लोगों के अनुसार अब अगले साल ही इस नई योजना के जरिए नल से जल शहर के लोगों को नसीब हो सकेगा।

इसके लिए तीनों ओवरहैंड टैंक, पंप हाउस निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। पाइप लाइन डाले जाने का कार्य पांच किमी क्षेत्र में बचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोगों के कनेक्शन भी कराए जा चुके हैं। उम्मीद है कि फरवरी या मार्च में हर घर तक नल से जल पहुंचने लगेगा। इससे पेयजल की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इससे शहर की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा।

नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 90 किमी क्षेत्रफल में अमृत-2.0 योजना के तहत पाइप लाइन डाली जानी है। इस परिधि में आने वाले नगर पालिका के एक एक घर को हर घर जल योजना से आच्छादित कर दिया जाएगा। इस योजना का नगर में कार्य उप्र जल निगम शहाजहांपुर को दिया गया था। जिसके द्वारा आगरा की एसएम कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर किया था।

नवंबर 2023 से शुरू हुई इस योजना के तहत नगर में तीन नए ओवरहैड टैंक बनने थे, जो 2000, 1900 और 1800 किलोलीटर क्षमता के हैं। इसके एक ओवरहैड टैंक वाटर वर्क्स कैंपस में दूसरा नाहर खां सराय में तो तीसरा छोटे सरकार के पीछे बन चुका है। इसमें से वाटर वर्कस और नाहर खां सराय वाले ओवरहैड टैंक का कार्य पूरा हो चुका है। इसकी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है।

वहीं छोटे सरकार के पीछे वाला टैंक भी बन चुका है। यहां बिजली फिटिंग में देरी होने के चलते वाटर सप्लाई टेस्टिंग का कार्य बचा हुआ है। दो तीन दिन में यहां टंकी में पानी भरने के बाद वाटर सप्लाई की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा कुल 17 पंप हाउस इससे जोड़े जाएंगे जिसमें से नौ पुराने रीबोर किए गए जबकि आठ नए बना दिए गए हैं।

जलनिगम के जेई के मुताबिक शहर में पाइप लाइन 85 किमी क्षेत्र में पाइप लाइन डाली जा चुकी है। इन दिनों शहर के उपरपारा क्षेत्र में पाइप लाइन डाली जा रही है। यह कार्य पूरा होते ही पाइप लाइन डाले जाने का कार्य भी पूरा हो जाएगा। यह योजना के शुरू होने के बाद इसे तीन माह तक इसको ट्रायल पर रखा जाएगा। यह अनुबंध में दर्ज है। इस दौरान अगर कहीं कोई कमी आती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा।

टंकी ध्वस्त के दौरान मुख्य लाइन ध्वस्त, सप्लाई बाधित पेयजल पुर्नगठन योजना के तहत वाटर वर्क्स में भी नया ओवरहेड टैंक बनाया गया था। इसके चलते यहां बनी पुरानी टंकी जो करी 50 साल पुरानी हो गई थी। उसे चार दिन पहले ध्वस्त कर दिया गया था। उस दौरान टंकी गिरने से बड़ा धमाका जैसा हुआ था। बताते हैं कि ओवरहेड टैंक के गिरने से यहां से शहर को जा रही मुख्य लाइन ध्वस्त हो गई।