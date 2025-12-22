खुशियां मातम में बदलीं: अस्पताल में गूंजी बेटे की किलकारी, बाहर ट्रक हादसे में पिता की मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार शाम अलापुर स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे बालक के लिए पहला दिन ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जन्म के बाद उसके पिता घर जा रहे थे कि अलापुर कस्बे में कीचड़ की वजह से उनकी बाइक फिसल गई और तभी बदायूं की ओर से आए ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उनके शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

अलापुर थाना क्षेत्र के गांव हमादपुर निवासी 25 वर्षीय अरविंद पुत्र डंबर सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। सोमवार दोपहर उनकी गर्भवती पत्नी मूर्ति को प्रसव पीढ़ा हुई थी। इससे वह अपने स्वजन के साथ मूर्ति को स्वास्थ्य केंद्र अलापुर लेकर आए थे।

यहां दोपहर बाद करीब तीन बजे के समय उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। यह उनका पहला बच्चा था, जिससे परिवार में खुशियां छा गई थीं। अरविंद तुरंत ही मिठाई लेकर आए और स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को बांटी, अपने रिश्तेदारों को भी मिठाई खिलाई।

शाम को परिवार के कुछ स्वास्थ्य केंद्र में रुक गए थे। इससे अरविंद अपने गांव के श्यामपाल के साथ बाइक लेकर घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वह अलापुर कस्बे में पहुंचे। वहां सड़क पर काफी कीचड़ था, जिससे उनकी बाइक फिसलकर गिर गई।

उसी समय बदायूं की ओर से एक ट्रक आ रहा था। उसके चालक ने उन्हें सड़क पर गिरते देखकर ब्रेक भी लगाए लेकिन कीचड़ की वजह से वह ट्रक भी फिसलता चला गया और अरविंद उसकी चपेट में आ गए। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गई, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब इसके बारे में उनके परिवार वालों को पता चला तो उनके घर में आईं खुशियां मातम में बदल गईं।