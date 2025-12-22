संवाद सूत्र, जागरण, ओरछी। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई और उसका शव ईंटें बांधकर घर के पीछे ही तालाब में फेंक दिया गया। स्वजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। वह दो दिन से लापता बताया जा रहा है। उसके पिता का कहना है कि जब वह सुबह अपने घर की छत पर चढ़े, तब उन्होंने बेटे का शव घर के पीछे तालाब में पड़ा देखा।

उसके हाथ पैरों को डाटा केबल और ड्रिप पाइप से बांधा गया था। पुलिस का अनुमान है कि इसमें किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ है। अभी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। फैजगंजन बेहटा कस्बा निवासी 32 वर्षीय प्रतीश उर्फ पिंटू विश्वास पुत्र आरके विश्वास मूलरूप से बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला था।

उसके पिता आरके विश्वास करीब 50 साल पहले फैजगंज बेहटा आ गए थे और तब से यही बंगाली डाक्टर के नाम से अपना क्लीनिक चला रहे थे। प्रतीश तीन भाइयों में मझला था और वह अपने पिता के साथ क्लीनिक पर बैठता था। उसका बड़ा भाई प्रिंस भी क्लीनिक पर बैठता है लेकिन सबसे छोटा भाई सिंटू दिल्ली में डाक्टर है।

बताया जा रहा है कि प्रतीश की शादी हो चुकी थी लेकिन दो साल पहले उसकी पत्नी घर छोड़ कर चली गई। तब से प्रतीश अकेला था। उसके पिता का कहना है कि अभी पिछले सप्ताह वह अपने घर बंगाल गए थे और दो दिन पहले ही वहां से लौट कर आए थे। तब प्रतीश लापता था।

वह शराब पीने का आदी था, जिससे उन्हें लग रहा था कि शायद वह कहीं चला गया है, जिससे उन्होंने उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई और वह लगातार अपना क्लीनिक चलाते रहे। क्लीनिक के ऊपर ही उनका घर है और उसके पीछे एक बड़ा तालाब है। उसका पिछला दरवाजा तालाब की ओर ही खुलता है।

जब सोमवार सुबह वह अपने घर की छत पर चढ़े, तब उन्होंने तालाब में अपने बेटे का शव पड़ा देखा। तब उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर एसओ राजकुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मामले के छानबीन शुरू कर दी। प्रतीश के शव को डाटा केबल और ड्रिप पाइप से बांधकर तालाब में फेंका गया था। उसके हाथ डाटा केबल से बंधे थे और पैरों को ड्रिप पाइप से बांधा गया था।

उसके साथ ही ईंटें भी बांधी गई थी। इससे पुलिस का भी मानना है कि शायद उनके घर में ही युवक की हत्या की गई थी और बाद में तालाब में उसके शव को फेंक दिया गया। पुलिस नजदीकी लोगों पर शक कर रही है। अभी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।