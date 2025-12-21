जेल वाली दोस्ती और शराब का नशा: बदायूं में सर्राफ को लूटने वाले शातिर बदमाशों की इनसाइड स्टोरी

Language
    By Ankit Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:45 AM (IST)

    बदायूं में सर्राफ को लूटने वाले शातिर बदमाशों की अंदर की कहानी सामने आई है। जेल में हुई दोस्ती और शराब के नशे ने इन बदमाशों को अपराध की दुनिया में धके ...और पढ़ें

    अंकित गुप्ता, जागरण, बदायूं। उघैती के खितौरा में सराफा व्यापारी की दुकान लूटने वाले तीनों बदमाश जिस अंदाज में वारदात करते नजर आ रहे हैं, वह बता रहा है कि तीनों ही शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पकड़े जाने के बाद जब उनकी हिस्ट्रीशीट निकाली गई तो पता चला कि किसी पर हत्या के बाद लूट करने तो कोई चोरी और लूट करने के मामले के अलावा गैंगस्टर भी दर्ज है।

    पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि तीनों की मुलाकात जेल में हुई थी और वहीं पर गिरोह बनाया था। तीनों ने तय किया था कि जेल से छूटने के बाद मुलाकात होगी, इसके बाद गिरोह को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार को तारीख के बाद तीनों मिले उससे पहले ही सराफा दुकान की रैकी कर चुके थे।

    उन्हें आसपास की गतिविधि और निकलने का रास्ता सब तैयार कर रखा था। उन तीनों ने पहले बिसौली में शराब पी, इसके बाद वारदात को अंजाम देने पहुंचे। लेकिन लूट करने के बाद भागते समय दुकानदार और भीड़ ने साहस दिखाते हुए तीनों को दबोच लिया और बड़ी वारदात होने से बचा ली।

    चोरी की बाइक लेकर आए थे तीनों

    लूट करने की योजना शुक्रवार को ही नहीं बनी, बल्कि इस पर बदमाश कई दिन से काम कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाइक भी पहले से ही चोरी कर के रखी थी। तीनों रेकी कर चुके थे। कहां से आना है, कैसे जाना है। क्या करना है, जिससे फंसे नहीं है। इसके चलते ही शुक्रवार को जब वारदात करने पहुंचे तब वही चोरी की बाइक इस्तेमाल की। तीनों ने अपने चेहरे मफलर से ढके हुए थे और हाथों में तीनों ने गिलब्स पहने हुए थे। यह पूरा दृश्य बताता है कि तीनों कितने शातिर दिमाग थे।

    किसके के नाम के लगे नारे

    बताते हैं कि जब देर शाम एसपी देहात डा. हृदेश कठेरिया घटना स्थल पर पहुंचे तो एक व्यापारी को पकड़ने के दौरान भीड़ एसपी देहात से आक्रोशित हो गई। इसे किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने संभाला। बताते हैं कि इसी दौरान वहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगे। लेकिन शोर में स्पष्ट नहीं हो सका कि भीड़ में मौजूद लोग किस अधिकारी की जिंदाबाद कर रहे थे। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि साहब के साथ शाम को उठने बैठने वाले लोग उनकी जय जय कर रहे थे।

    सर्राफ के यहां चोरी से पनप रहा था आक्रोश

    उघैती थाना क्षेत्र में ही मुख्य बाजार से 21 नवंबर को सराफा व्यापारी के यहां से एक उचक्का 150 ग्राम सोना चोरी कर ले गया था। इसके बाद से ही लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश पनप रहा था। उस घटना का राजफाश हो नहीं सका था कि बाजार में एक और घटना हो गई। जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी का आक्रोश पहले चोरों पर फूटा। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उसे भी आक्रोश झेलना पड़ा।

    डीआइजी ने भी बैठाई जांच

    सराफा के यहां से दिनदहाड़े हुई लूट की घटना का मामला पूरे प्रदेश में छा गया। दिनदहाड़े तमंचा लहराते हुए लूट करने के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इसके चलते बदायूं पुलिस की पूरे प्रदेश में किरकिरी हो रही है। मामले में डीआइजी बरेली अजय साहनी ने भी जांच शुरू करा दी है।


