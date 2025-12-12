चेन लूटी, ससुराल में छिपाई! बदायूं के लुटेरे देवेंद्र से एक गोल्ड चेन रिकवर, अब ससुर शक के घेरे में

जागरण संवाददाता, बदायूं। सर्राफा बाजार से दिनदहाड़े चेन लूटकर भागे देवेंद्र ने खुद को बचाने का काफी प्रयास किया। पहले नेताओं से सिफारिशें डलवाईं। जब बात नहीं बनी तो न्यायालय में जाकर सरेंडर हो गया। हालांकि इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई में फंस गया। शुक्रवार को पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया और उसे ससुराल उझानी ले गई। जहां से सोने की एक चेन बरामद हुई है। अभी दो चेन बकाया रह गई हैं। पुलिस उन्हें भी तलाश कर रही है।

शहर के सर्राफा बाजार में 28 नवंबर को लुटेरा तीन चेन लूटकर फरार हो गया था। वह सर्राफा व्यापारी की दुकान पर ग्राहक बनकर आया था और काफी देर तक चेन देखता रहा। जैसे ही उसे मौका मिला कि वहां से तीन चेन लूटकर फरार हो गया। यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।

उसके आधार पर उसकी पहचान कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बिहारी की गौटिया निवासी देवेंद्र पुत्र नत्थू के रूप में हुई थी, जिससे पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी लेकिन वह पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था। उसने ग्राम प्रधान से लेकर कई लोगों से मदद मांगी और नेताओं के माध्यम से पुलिस पर सिफारिशें भी डलवाईं।

पुलिस पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इससे वह पांच दिसंबर को न्यायालय में जाकर सरेंडर हो गया। इसकी सूचना पर पहुंचे दारोगा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन उसी समय वकीलों ने दारोगा के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें दारोगा को कुछ चोटें भी आई थीं। उसी दिन न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था।

तब से कोतवाली पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी थी। गुरुवार को पुलिस ने उसे कस्टडी डिमांड पर लेने को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। शाम को उस पर मंजूरी मिल गई। इसके तहत पुलिस ने शुक्रवार सुबह आठ बजे उसे रिमांड पर लिया और सबसे पहले उसे उसकी ससुराल भवानीपुर उझानी ले गई, जहां उसने लूट के बाद चेन अपनी ससुराल वालों को देती थी।

शुक्रवार को पुलिस ने एक चेन बरामद कर ली। अभी दो चेन नहीं मिली हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। बाद पुलिस उसे उझानी सर्राफा व्यापारियों की दुकानों पर ले गई, जहां उसने चेन बेचने का प्रयास किया था। शाम चार बजे पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।