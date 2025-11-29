जागरण संवाददाता, बदायूं। बदमाशों के हौंसले जिले में कितने बुलंद हैं। इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को दिनदहाड़े शहर के बड़ा बाजार हलवाई चौक स्थित सर्राफा की दुकान पर हुई लूट की घटना है। बदमाश ग्राहक बनकर आया और चैन देखने लगा। इसी दौरान उसने तीन चैन करीब पांच लाख की अपने हाथ में दबाई और लेकर भाग खड़ा हुआ। जब तक सर्राफ कुछ समझता वह भीड़ में गायब हो गया।

सूचना पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बदमाश कई सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने बाजार में कई स्थानों से सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। पुलिस ने सर्राफ की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सर्राफ की दुकान पर घटना हुई, उसके ठीक सामने पुलिस के पिकेट भी लगती है। लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था।

शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र के पक्का ताल विधा कृष्णा नगर कालोनी निवासी मोहित गुप्ता की शहर के बड़ा बाजार में ठीक हलवाई चौक पर जुगुल किशोर ज्वैलर्स के नाम से दुकान हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दुकान पर मोहित गुप्ता व दो कर्मचारी बैठे हुए थे। वहीं एक महला ग्राहक भी दुकान पर गहने देख रही थी। इसी दौरान एक युवक दुकान पर आया और उसने सोने की दस ग्राम की चैन दिखाने को कहा। उसने बताया कि शादी के लिए दो चैन खरीदनी है। वह युवक दुकान के कर्मी और महिला ग्राहक के बीच बैठकर चैन देख रहा था।

सर्राफ मोहित ने चार से पांच चैन बाहर निकाली हुई थी। वह युवक चैन देखता रहा और एक एक कर चैन को अपने हाथ में दबाता रहा। उसने तीन चैन इकट्ठी की और महिला ग्राहक को धक्का देकर भाग खड़ा हुआ। मोहित व अन्य लोग जब तक चिल्लाए तब तक वह बदमाश युवक गायब हो गया। मोहित व उनके साथी इधर उधर भागे लेकिन कुछ पता नहीं चला। मोहित ने बताया कि करीब 38 ग्राम की चैन थी, जिसकी कीमत पांच लाख रुपये से अधिक है। बाद में पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर शहर कोतवाल संजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी आदि दिखवाने शुरू किए। इस पर बदमाश चूना मंडी की ओर जाता नजर आया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। पूरे बाजार में कुछ ही देर में पुलिस ही पुलिस नजर आने लगी। खुद संजय सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज हितेश सिंह व बीट के सिपाही बाजार में सीसीटीवी और फुटेज की मदद से युवक की तलाश करते रहे।

वहीं शहर के बाहर भी चेकिंग शुरू कर दी गई। लेकिन देर शाम तक आरोपित नहीं पकड़ा जा सका। हालांकि पुलिस ने मोहित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन मोहित का कहना है कि उन्होंने लूट की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने चोरी में प्राथमिकी दर्ज की है।

बाजार में लगी पिकेट पर सुस्त कर्मचारी तैनात इस घटना के बाद जब दैनिक जागरण की टीम बाजार में पहुंची तो घटना स्थल पर उस समय सिर्फ एक होमगार्ड पिकेट ड्यूटी पर तैनात था। उसे घटना के बाद भी खड़े होने की फुर्सत नहीं थी। इसी तरह छह सड़का बाजार में पिकेट पर लगे दो जवान आराम से छतरी के नीचे कुर्सी डाले बैठे थे। जबकि चौराहे के आसपास जाम जैसी स्थिति बन रही थी। ठीक यही हालत दिनेश चौक और इंदिरा चौक पर थी।

इंदिरा चौक पर तो ट्रैफिक के सिपाही मौजूद और मुस्तैद थे। वहीं लावेला चौक पर भी पिकेट पर तैनात कर्मियों में सुस्ती नजर आ रही थी। लोगों ने बताया कि पिकेट का कोई मतलब नहीं है। होमगार्ड और पीआरडी के जवान तैनात कर दिए जाते हैं। जिन्हें न अपराध से मतलब है, न ही जाम लग जाए तो उसे खुलवाने में दिलचस्पी दिखाते हैं।