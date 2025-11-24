बदायूं : पुलिस-प्रशासन की चुप्पी से बढ़ी डग्गामारी, रोडवेज चौराहे पर 4 बसें यात्रियों को खुलेआम बैठा रहीं

जागरण संवाददाता, बदायूं। परिवहन निगम ने एक बार फिर चार डग्गामार बसों को चिन्हित किया है। यह बसें लगातार चौराहे पर आकर खड़ी हो रहीं हैं और खुलेआम यात्रियों को बैठाकर रवाना होती हैं। इससे परिवहन निगम को लगातार नुकसान हो रहा है और तमाम शिकायतें करने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

अब परिवहन निगम ने दोबारा से बसों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट बनाकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी है। साथ ही इन बसों को बंद कराने की मांग की है। रोडवेज चौराहा बस अड्डा के अंर्तगत आता है। चौराहा और बस अड्डा की दूरी 50 मीटर भी नहीं होगी। नियम के मुताबिक 500 मीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट बस यात्रियों को नहीं बैठा सकती।

प्राइवेट बस अड्डा भी ज्यादा दूर नहीं है लेकिन कई वर्षों से यह व्यवस्था चली आ रही है, जिससे प्राइवेट बस अड्डा पर अंगुली उठाना मुश्किल है लेकिन जो प्राइवेट बसें रोडवेज चौराहे पर आकर डग्गामारी कर रही हैं। उससे परिवहन निगम पर काफी फर्क पड़ रहा है।परिवहन निगम के अधिकारी लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अभी कुछ साल पहले परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डग्गामारी का विरोध करते हुए करीब एक माह तक प्रदर्शन किया था। तब कहीं अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लेकर इन बसों को हटाने का आदेश दिया था और इसकी निगरानी के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की थी।

कुछ समय तक सब ठीकठाक चला लेकिन उसके बाद फिर डग्गामारी शुरू हो गई। परिवहन निगम के अधिकारियों का आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी ही कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से यह बसें लगातार संचालित हो रही हैं। अब फिर से परिवहन निगम ने चार बसों को चिन्हित किया है और इसकी रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेज दी है। अधिकारियों ने इन बसों को बंद कराने की मांग की है।