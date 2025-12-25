दिल्ली से लौट रहा यूपी का युवक जहरखुरानी का शिकार, रोडवेज बस से उतारकर फेंका
दिल्ली से बदायूं लौट रहा एक युवक रोडवेज बस में जहरखुरानी का शिकार हो गया। जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लूटपा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दहगवां। दिल्ली से मेहनत-मजदूरी कर वापस बदायूं लौट रहा एक युवक रोडवेज बस में जहरखुरानी का शिकार हो गया। आरोप है कि जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लूटपाट के बाद बस से उतारकर उस्मानपुर के पास फेंक दिया।
जानकारी के अनुसार रामभजन (20) पुत्र रामरतन, निवासी ग्राम कौमी थाना हजरतपुर, दिल्ली में मजदूरी करता है। वह रोडवेज बस से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बस में सवार जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीड़ित के अनुसार उसके पास से दो मोबाइल फोन और करीब 8 हजार रुपये नकद निकाल लिए गए।
बेहोशी की हालत में रामभजन ने बताया कि उसके पास एक बैग भी था तथा उसने बस में टिकट कटवाया था, जिस पर 162 रुपये बकाया लिखा हुआ था। उधर, उस्मानपुर के पास सड़क किनारे युवक को बेहोश पड़ा देख ग्रामीणों ने थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे दहगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।