दिल्ली से लौट रहा यूपी का युवक जहरखुरानी का शिकार, रोडवेज बस से उतारकर फेंका

संवाद सूत्र, दहगवां। दिल्ली से मेहनत-मजदूरी कर वापस बदायूं लौट रहा एक युवक रोडवेज बस में जहरखुरानी का शिकार हो गया। आरोप है कि जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लूटपाट के बाद बस से उतारकर उस्मानपुर के पास फेंक दिया।

जानकारी के अनुसार रामभजन (20) पुत्र रामरतन, निवासी ग्राम कौमी थाना हजरतपुर, दिल्ली में मजदूरी करता है। वह रोडवेज बस से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बस में सवार जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीड़ित के अनुसार उसके पास से दो मोबाइल फोन और करीब 8 हजार रुपये नकद निकाल लिए गए।