खुशखबरी! बदायूं को मिलेगी MRI सेंटर और कैंसर सेंटर की सौगात, नहीं लगानी पड़ेगी बरेली तक दौड़
बदायूं को जल्द ही एमआरआई और कैंसर सेंटर की सौगात मिलेगी, जिससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर सस्ती जांच उपलब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। चिकित्सा क्षेत्र में जिले को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब जिले में एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) सेंटर भी खोला जाएगा, जिससे मरीजों को दूसरे जिले में रेफर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सस्ती जांच उपलब्ध हो जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभवता जिला अस्पताल या महिला अस्पताल में एमआरआई सेंटर खोला जाएगा। इसके साथ-साथ एक कैंसर सेंटर भी खोला जाएगा, जहां कैंसर रोगियों की मदद और उपचार कराने की व्यवस्था की जाएगी।
जिले में चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो अब तक कई सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। यहां सीटी स्कैन से लेकर डायलिसिस की सुविधा है। एक्स-रे, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और खून की जांच कराने की सुविधा पहले से है लेकिन जिले में एमआरआई सेंटर नहीं है।
जिससे बहुत सी बीमारियों का पता नहीं चलता। एमआरआई कराने के लिए मरीजों को बरेली, लखनऊ या निजी संस्थानों पर जाना पड़ रहा है। इससे उनका काफी खर्चा भी हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है लेकिन उन्हें अब जल्द ही एमआरआई की सुविधा भी मिल सकेगी।
बताया जा रहा है कि बुधवार को लखनऊ में मंडल स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें जिले में एमआरआई सेंटर और कैंसर सेंटर खोलने का जिक्र किया गया।
इसकी जिम्मेदारी सीएमओ और जिला अस्पताल के सीएमएस को दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही जगह चिह्नित कर जिला अस्पताल या महिला अस्पताल में एमआरआई सेंटर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई जाएगी। इनमें भी जिला अस्पताल वरियता पर रहेगा।
इसके अलावा अस्पताल में कैंसर सेंटर भी खोला जाएगा। इससे भी कैंसर मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। अब तक जिले में कहीं भी कैंसर सेंटर नहीं है। यह सेंटर खुलने से कम से कम प्राथमिक रूप से मरीजों की काफी मदद हो सकेगी।
अलग से खोली जाएगी डायलिसिस यूनिट
जिले में एक और डायलिसिस यूनिट खोलने का विचार चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में ज्यादा मरीज आ रहे हैं तो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस यूनिट खोल दी जाएगी। इससे जिला अस्पताल का भार काफी कम हो जाएगा और मरीजों को भी ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। अभी इसके लिए जगह चिह्नित नहीं हुई है।
लखनऊ में बुधवार को एक मंडलीय बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें एक एमआरआई, कैंसर सेंटर और डायलिसिस यूनिट खोलने को कहा गया है। सीएमओ स्तर से जगह चिह्नित कर शासन को भेजी जाएगी। उसके बाद यहां सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।
डॉ. अमित वार्ष्णेय, सीएमएस जिला अस्पताल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।