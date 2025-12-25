Language
    बदायूं में ग्राम सभा की जगह को लेकर तनाव, मदारपुर में पुलिस बल तैनात

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    संवाद सूत्र, दहगवां। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में ग्राम सभा की जगह को लेकर हुआ विवाद और बढ़ गया है। इससे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तनाव का माहौल है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोगों का बरेली में उपचार चल रहा है। इससे पुलिस ने भी मामले को गंभीर से ले लिया है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    मंगलवार शाम मदारपुर गांव में दाताराम और हेतराम पक्ष के बीच जमकर लाठी-डंडे चल गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में ग्राम सभा की जगह को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी और मामले की जांच कराने की मांग की थी।

    शाम को लेखपाल और कानून-गो पुलिस को लेकर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। उनके बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें 25 लोग घायल हुए। उनमें कुछ लोगों का उपचार जिला अस्पताल और कुछ लोगों का बरेली में चल रहा है। दाताराम पक्ष के रातरतन की हालत गंभीर है। वह बरेली में भर्ती हैं।

    गांव का माहौल देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रह है कि इस विवाद के बाद से गांव के अधिकतर लोग फरार हो गए हैं। एसओ सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।