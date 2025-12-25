बदायूं में ग्राम सभा की जगह को लेकर तनाव, मदारपुर में पुलिस बल तैनात

संवाद सूत्र, दहगवां। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में ग्राम सभा की जगह को लेकर हुआ विवाद और बढ़ गया है। इससे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में तनाव का माहौल है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोगों का बरेली में उपचार चल रहा है। इससे पुलिस ने भी मामले को गंभीर से ले लिया है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

मंगलवार शाम मदारपुर गांव में दाताराम और हेतराम पक्ष के बीच जमकर लाठी-डंडे चल गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में ग्राम सभा की जगह को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी और मामले की जांच कराने की मांग की थी।

शाम को लेखपाल और कानून-गो पुलिस को लेकर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। उनके बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें 25 लोग घायल हुए। उनमें कुछ लोगों का उपचार जिला अस्पताल और कुछ लोगों का बरेली में चल रहा है। दाताराम पक्ष के रातरतन की हालत गंभीर है। वह बरेली में भर्ती हैं।