बदायूं एसएसपी ने दारोगा समेत 22 पुलिसकर्मियों के किए तबादले, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया कदम

जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने देर रात कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दारोगा समेत 22 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। इसमें हाल ही में उसहैत से लाइन हाजिर किए गए निरीक्षक अजय पाल सिंह को अपराध शाखा भेजा है। वहीं कुछ चाैकी इंचार्जों के भी कार्य क्षेत्र बदले गए हैं।

शातिर अपराधियों पर सख्ती, गोकशी, लूट, चोरी, नकबजनी के मामलों में बनाए गैंग संगठित अपराध करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर नए साल में एसएसपी ने कड़ा रुख दिखाया है। एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में गिरोह बनाकर गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपितों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिसंबर और जनवरी माह में दर्ज मामलों में से 13 में शामिल 45 आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है।

दो प्रकरणों में कुल सात आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई पुलिस के अनुसार माह दिसंबर 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दो प्रकरणों में कुल सात आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं जनवरी माह के पहले तीन दिनों में ही दस प्रकरणों में कुल 38 आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। बताया गया कि ये आरोपित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गंभीर अपराधों में संलिप्त थे। इनके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी, अपहरण फिरौती, गौवध अधिनियम, मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं।