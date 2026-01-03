राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत, छह साल पहले हुई थी शादी 

Language
    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:13 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कालेज में शुक्रवार सुबह प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है लेकिन स्वजन ने कोई कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया।

    गर्भवती महिला 25 वर्षीय नसरीन पत्नी इमरान वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव हतरा के रहनी वाली थी। उसके स्वजन का कहना है कि उसको गुरुवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, जिससे स्वजन उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे लेकिन वहां से हालत देखते हुए उसे राजकीय मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब चार बजे उसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे उसके परिवार में कोहराम मच गया।

    इसकी सूचना पर वजीरगंज थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोपहर के समय उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। स्वजन बताया कि महिला के दो बच्चे हैं। उसकी छह साल पहले शादी हुई थी। उन्होंने किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है लेकिन इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।