Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बदायूं वीरेंद्र हत्याकांड के दो आरोपितों से पुलिस की मुठभेड़: दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    बदायूं के मुजरिया क्षेत्र में 31 दिसंबर को वीरेंद्र की हत्या के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। एक आरोपी धूम सिंह को पैर में गोली लगी है, जबकि उस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। 31 दिसंबर को मुजरिया क्षेत्र में वीरेंद्र की मृत्यु किसी हादसे में नहीं, बल्कि पहले उसे वाहनों से कुचला और बाद में पीटकर हत्या की गई थी। उसके दो हत्याराेपित शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। एक आरोपित को पैर में गोली लगी है। जिले में मुजरिया ही ऐसा थाना है जहां दूसरी बार महिला पुलिस कर्मियों ने आरोपितों से मुठभेड़ की है। इससे पहले भी हत्या के ही मामले में महिला पुलिस ने यहां मुठभेड़ की थी।

    31 दिसंबर को दिनदहाड़े कर दी गई थी वीरेंद्र की हत्या


    मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर मेवड़ी निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र की बुधवार दोपहर वाहनों से कुचलकर और बाद में लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस इसे हादसा मान रही थी लेकिन युवक के स्वजन लगातार उसकी हत्या बता रहे थे। उन्होंने पांच भाइयों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।

    जिले में दूसरी बार महिला पुलिस ने की मुठभेड़

    शनिवार रात करीब 10 बजे मुजरिया इंस्पेक्टर ज्योति सिंह को सूचना मिली कि वीरेंद्र के दो हत्यारोपित वितरोई रोड पर देखे गए हैं। तभी वह अपनी महिला टीम को लेकर पहुंच गई और उनकी घेराबंदी कर दी। दोनों ओर से गोलियां चलीं। इसमें आरोपित धूम सिंह को पैर में गोली लगी जबकि उसका साला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़रा खरसाई निवासी आकाश पकड़ा गया। दोनों के पास एक-एक तमंचा कारतूस मिले हैं।

    पूछताछ में उन्होंने बताया के करीब नौ माह पहले वीरेंद्र धूम सिंह के बहनोई सहसवान निवासी अनार सिंह को गाजियाबाद ले गया था। वहां उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। धूम सिंह मान रहा था कि उनकी हत्या हुई है और उसी तरह अपने भाइयों के साथ मिलकर वीरेंद्र की हत्या की।