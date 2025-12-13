बदायूं में बांग्लादेशियों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापामारी, कई लोगों के पास नहीं मिली आइडी
जागरण संवाददाता, बदायूं। प्रदेश सरकार के आदेश पर शनिवार को बड़ी पैमाने पर बांग्लादेशियों की तलाश में छापामारी अभियान चलाया गया। एसपी सिटी के निर्देशन में चले अभियान के दौरान बड़ी वहां पर मौजूद लोगों के आधार कार्ड देखे।
उनमें अधिकतर लोग बाहर के रहने वाले निकले। कुछ पीलीभीत तो कुछ दूसरे शहरों के निकले। एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ तो उसे बैठा लिया गया है। उसके बारे में छानबीन कराई जा रही है। हालांकि अभी तक सभी लोग बाहर के रहने वाले पाए गए हैं।
यहां पर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा धर्मस्थल है। यहां पर तमाम लोगों ने अस्थाई आवास भी बना लिए हैं और वर्षों से रह भी रहे हैं। इससे उन्हें उनके स्थानों पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
