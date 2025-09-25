Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहर खाकर SSP ऑफिस पहुंचा युवक, पुलिस के कार्रवाई ना करने से था नाराज

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:16 PM (IST)

    बदायूं में एक युवक ने एसएसपी कार्यालय में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अर्पित पटेल नामक युवक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसे पीटा और पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे बरेली रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जहर खाकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । बुधवार को एक युवक जहरीला पदार्थ खाकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी समस्या बताई और जहर खाने का जिक्र किया कि तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे तुरंत मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। हालत गंभीर बताते हुए डाक्टरों ने उसको बरेली रेफर कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूसाझाग थाना क्षेत्र के नगर पंचायत गुलड़िया निवासी अर्पित पटेल उर्फ भोला पुत्र बाबू सिंह का कहना है कि मंगलवार को कुछ लोगों ने उसको घेर कर पिटाई कर दी थी। वह अपने घर चला गया था। बाद में आरोपित अपने स्वजन को लेकर आए और उसके साथ दोबारा पीट दिया, जिससे उसको काफी चोटें भी आईं। उसके कान से खून बहने लगा था।

    मोबाइल और पैसे लेकर भागे

    आरोपित उसका मोबाइल और रुपये भी छीनकर ले गए थे। वह इसकी शिकायत करने मूसाझाग थाने गया था। लेकिन वहां पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह रात को एसएसपी आवास पहुंचा लेकिन वहां उसे घुसने नहीं दिया गया। इससे वह बुधवार सुबह करीब 11 जहर खाकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गया।

    उसने जैसे ही उसने अपने साथ हुई घटना बताई और वह जहर खाकर एसएसपी कार्यालय आया है। उसने पुलिस ने जहर की खाली शीशी भी दिखाई, जिससे पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बैठाकर राजकीय मेडिकल कालेज भर्ती कराया।

    जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया गया है। मूसाझाग थाने के एसआइ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जहर खाने के बाद युवक को मेडिकल कालेज ले जाया गया था। वहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया है।