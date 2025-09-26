Language
    खेत पर फंदे से लटकती मिली युवक की लाश, घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    बदायूं के दहगवां में एक युवक ने खेत पर रस्सी से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक जरीफनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और बुधवार रात खेत पर रखवाली करने गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    खेत में टांड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। जागरण

    संवाद सूत्र, दहगवां। बुधवार रात अपने खेत पर रखवाली करने गए युवक ने टांड़ पर रस्सी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसके स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।

    जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव नाधा निवासी 27 वर्षीय हरिश चंद्र पुत्र जंडैल सिंह खेतीबाड़ी करता था। वह चार भाइयों में दूसरे नंबर का था और एक हाथ से दिव्यांग भी था। उसके बड़े भाई गिरीश ने बताया कि हरीश बुधवार रात करीब नौ बजे अपने खेत पर फसल की रखवाली करने गया था।

    खेत जाने पर हुई जानकारी

    रात करीब 11 बजे उसकी मां धर्मवती भी खेत पर पहुंची थीं। तभी उन्होंने टांड़ पर रस्सी के फंदे से हरीश के शव को लटका देखा। यह देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी चीख-पुकार पर परिवार के कई लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने युवक के शव को नीचे उतार लिया। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब पांच बजे पुलिस भी वहां पहुंच गई।

    तब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोपहर के समय उसका पोस्टमार्टम भी करा दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग बताई गई है लेकिन उसके स्वजन गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि यह आत्महत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग आई है। इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी।