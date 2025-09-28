बदायूं में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में मशीनरी हॉल का लेंटर गिरा, मलबे में तीन मजदूर दबे

बदायूं के सराय महोरी गांव के पास एक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में लेंटर गिरने से तीन मजदूर दब गए। दो मजदूरों को तुरंत निकाल लिया गया जबकि तीसरे मजदूर को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा मशीनरी हाल का लेंटर डालते समय बल्ली खिसकने से हुआ।

संवाद सूत्र, ओरछी । मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे किनारे सराय महोरी गांव के नजदीक शनिवार देर शाम एक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में मशीनरी हाल का लेंटर गिर गया, जिसमें तीन मजदूर दब गए। दो मजदूरों को उसी समय बाहर निकाल लिया गया लेकिन तीसरे मजदूर को देर रात तक नहीं निकाला जा सका। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है।

फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव सराय महोरी के नजदीक एक कोल्ड स्टोर का निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को चेंबर के पीछे मशीनरी हाल का लेंटर डाला जा रहा था। शाम करीब सात बजे कई मजदूर चले गए थे लेकिन वहां उस दौरान नजदीकी गांव राजटिकौली निवासी 35 वर्षीय राजवीर पुत्र नरोत्तम, 30 वर्षीय योगेश पुत्र दाताराम और 18 वर्षीय नीरज पुत्र तुलाराम काम कर रहे थे।

खिसक गई बल्ली उसी समय अचानक नीचे से बल्ली खिसक गई, जिसकी वजह से पूरा लेंटर नीचे गिर गया और उसमें तीनों मजदूर दब गए। इसकी सूचना पर आसपास गांव के कई लोग और थाना पुलिस भी पहुंच गई। तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।