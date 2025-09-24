Language
    यूपी में पुल‍िस व‍िभाग में बड़ा फेरबदल, आधी रात को SSP ने एक इंस्पेक्टर समेत 55 पुलिसकर्मियों का क‍िया ट्रांसफर

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:37 PM (IST)

    बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने मंगलवार रात को जिले में बड़ा फेरबदल करते हुए एक इंस्पेक्टर और 18 दारोगा समेत 55 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर संजीव कुमार को जरीफनगर थाने का अपराध निरीक्षक बनाया गया है। अन्य दारोगाओं को भी विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया है जिससे जिले के पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

    एक इंस्पेक्टर, 18 दारोगा समेत 55 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र बदले।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने मंगलवार रात जिले के एक इंस्पेक्टर, 18 दारोगा समेत 55 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र बदल दिए। उन्होंने पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर संजीव कुमार को जरीफनगर थाने का अपराध निरीक्षक बनाया है।

    उनके अलावा पुलिस लाइन में तैनात दारोगा सतेंद्र सिंह उज्जवल को मूसाझाग, सन्नी चौधरी को दातागंज, उम्मेद सिंह को वजीरगंज, राजेंद्र सिंह को यूपी 112, सुरेश कुमार को मुजरिया, सतीश कुमार को इस्लामनगर, कप्तान सिंह को सहसवान, इंद्रपाल सिंह को एएचटी, आकाश तोमर को रोडवेज चौकी प्रभारी, राहुल कुमार को अलापुर, हरगोविंद सिंह को हजरतपुर, मुकेश कुमार को बिनावर, सुभाष चंद्र को मूसाझाग, राकेश कुमार वर्मा को कादरचौक, बृजपाल सिंह को वजीरगंज, आसाराम को यूपी 112, राजकुमार सिंह को प्रभारी चौकी समरेर और पवन कुमार को दातागंज कोतवाली भेजा गया है। कुल 55 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

