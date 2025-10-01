Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में खेत की खोदाई में निकले शिवलिंग स्वरूप के दो पत्थर, देखने उमड़ी भीड़

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    बदायूं के मिर्जापुर मोहसनपुर गांव में खेत की खुदाई के दौरान दो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। एक बच्चे को सपने में शिवलिंग दिखने के बाद उसने दोस्तों के साथ खुदाई की। शिवलिंग मिलने की खबर फैलते ही गांव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा-अर्चना शुरू हो गई। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खेत की खुदाई में निकले इन शिवलिंग की लोगों ने की पूजा अचर्ना।- जागरण

    संवाद सूत्र, दहगवां। ब्लॉक क्षेत्र के गांव मिर्जापुर मोहसनपुर में खेत की खुदाई के दौरान दो पत्थर स्वरूप शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है। इस अनोखी घटना के बाद ग्रामीणों में उत्साह है और लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना में जुट गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव निवासी उमेश के 14 वर्षीय पुत्र अखिलेश ने बताया कि उसे पिछले शुक्रवार को स्वप्न हुआ था कि खेत में शिवलिंग हैं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सोमवार की रात फिर उसे वही स्वप्न आया तो उसने अपने दो दोस्तों के साथ खेत में खोदाई की। खोदाई के दौरान जमीन से दो पत्थर स्वरूप शिवलिंग दिखाई दिए। शिवलिंग निकलने की खबर गांव में फैलते ही लोगों की भारी भीड़ खेत पर जुट गई।

    ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी। कई शिवभक्तों ने कांवड़ लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भगवान शिव का जयघोष किया। आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु मौके पर पहुंचने लगे और शिवलिंग के दर्शन कर मन्नतें मांगने लगे।

    गांव में इस घटना को लेकर धार्मिक माहौल बन गया है। लोग इसे चमत्कार मानते हुए शिवभक्ति में लीन हैं। वहीं, बच्चों के स्वप्न और खेत में शिवलिंग निकलने की चर्चा पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भी किसी अधिकारी आदि को नहीं दी है।

    यह भी पढ़ें- दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर स्वजन का हंगामा, बदायूं में फंदे से लटका मिला था विवाहिता का शव