दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर स्वजन का हंगामा, बदायूं में फंदे से लटका मिला था विवाहिता का शव

बदायूं के अलापुर में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम गृह पर हंगामा किया और डॉक्टर पर भ्रूण फेंकने का आरोप लगाया जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और फांसी से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव पतसा में मंगलवार सुबह एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने पीटकर हत्या का आरोप लगाया। उनके पहुंचने से पहले ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे। दोपहर बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया लेकिन इससे पहले स्वजन ने पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया।

उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर पर महिला के पेट से मिले भ्रूण को बाहर फेंकने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने जांचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में तीन चिकित्सकों के पैनल से फिर पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें भी हैंगिंग की पुष्टि हुई है।

मायके वालों का पीटकर हत्या का आरोप, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी संजीव सिंह ने बताया कि उन्होंने पांच साल पहले अपनी बहन रिंकी की शादी अलापुर के गांव पतसा निवासी दीपक से की थी। कुछ समय से ससुराली दहेज में एक बाइक और चार लाख रुपये की मांग कर रहे थे। रिंकी घर बिगड़ने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं चाहती थी। सोमवार देर रात रिंकी ने ससुराल में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह देख ससुराली डर कर फरार हो गए।

मोहल्ले वालों ने रिंकी के शव को फंदे से उतारा मोहल्ले वालों ने रिंकी के शव को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर संजीव और उसके परिवार वाले पहुंच गए। उन्होंने ससुराल वालों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

डॉक्टर पर महिला के पेट से मिले भ्रूण को बाहर फेंकने का आरोप लगा रहे थे स्वजन स्वजन उसके शव का पैनल में और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे लेकिन उसका ऐसे ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। जिसको लेकर स्वजन ने जमकर हंगामा किया और उन्होंने डाक्टर पर महिला का भ्रूण पेट से निकालकर बाहर फेंकने का आरोप लगाया। इसकी सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल, सिविल लाइंस थाना पुलिस के अलावा अलापुर एसओ उदयवीर सिंह मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने स्वजन को समझाबुझाकर शांत कराया और तुरंत पैनल गठित कर महिला के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी रिपोर्ट में मृत्यु की वजह हैंगिंग बताई गई है। भाई ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

पोस्टमार्टम हाउस पर देर शाम तक चलता रहा हंगामा अलापुर थाना पुलिस ने महिला के शव को पैनल में ही पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा था लेकिन यहां उसके शव का पैनल में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जिससे स्वजन नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। स्वजन ने आरोप लगाया की महिला गर्भवती थी। पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ ने उसके भ्रूण को निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जो उनके स्वजन उठा कर ले आए और उन्होंने थैली में रखकर पुलिस को दे दिया।

वहीं पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ का कहना है कि यह महिला के शरीर का हिस्सा नहीं है लेकिन सवाल उठता है कि अगर महिला का शरीर का हिस्सा नहीं है तो किसका था। इससे उस मांस के लोथड़े को भी जांच के लिए भेजा गया है। देर शाम को दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मामला शांत हुआ।