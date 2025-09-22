Language
    Badaun News : 60 बच्चे होने के बावजूद इटौआ का स्कूल किया बंद, छात्रों को हो रही परेशानी

    By Ankit Gupta Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूलों के विलय के फैसले से परेशानी हो रही है। वजीरगंज के वरीपुरा गांव के इटौआ प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया जबकि वहां 60 से अधिक छात्र थे। स्कूल गांव से दो किलोमीटर दूर है और बच्चों को वहां जाने में दिक्कत हो रही है। अध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया है और स्कूल में ताला लगा है।

    60 बच्चे फिर भी इटौआ का स्कूल कर दिया बंद। जागरण

    संवाद सूत्र, बगरैन। उप्र सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के फैसले पर अभी भी परेशानी का दौर चल रहा है। इसी बीच यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय का बड़ा फैसला लिया।

    स्कूलों के विलय के घमासान पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि एक किमी से अधिक दूरी पर तथा 50 से अधिक छात्र छात्राएं होने पर किसी स्कूल को मर्जर नहीं किया जाएगा। लेकिन विकास खंड वजीरगंज के ग्राम पंचायत वरीपुरा के मझरा इटौआ में प्राइमरी स्कूल को मर्जर कर बंद कर दिया गया है।

    जबकि प्राइमरी स्कूल इटौआ में 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं थी, दूसरे गांव बरीपुरा से दो किमी दूरी पर प्राइमरी स्कूल है जहां छात्र छात्राएं पढ़ने नहीं जा रही हैं। वहीं स्कूल में कार्यरत अध्यापक दिनेश कुमार सिंह तथा कु. स्वाति को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है।

    विद्यालय में ताला डाल दिया गया है। जबकि सरकार द्वारा शहीद ग्राम, राजस्व ग्राम तथा अंबेडकर ग्राम घोषित कर चुकी है, लेकिन स्कूल में ताला मारने का काम किया है। जहां एक ओर सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने का काम रही है, वहीं इटौआ में शिक्षा का मंदिर कई महीनों से बंद है, जिस पर किसी की नजर नहीं है।