    Badaun News : नेहरू चौक के कबाड़ा बाजार में आक्सीजन सिलिंडर फटने से मचा हड़कंप, पांच लोग झुलसे

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    बदायूं के नेहरू चौक के नजदीक कबाड़ा बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग लग गई जिसमें पांच लोग झुलस गए। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि धूप और भट्ठी की तपन के कारण सिलेंडर में धमाका हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है।

    नेहरू चौक के कबाड़ा बाजार में सिलिंडर फटा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । शहर में नेहरू चौक के नजदीक कबाड़ा बाजार में आक्सीजन सिलिंडर फटने से अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से पांच लोग झुलस गए। उनमें तीन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हसली खुरपी बनाने वाली दुकान पर दो लोग काम कर रहे थे।

    वहां पड़ोसी दुकानदार भी बैठा हुआ था और पड़ोस में कबाड़े की दुकान के बाहर आक्सीजन सिलिंडर रखा हुआ था। धूप और भट्ठी की तपन की वजह से अचानक सिलिंडर तेज धमाके साथ फट गया। यह देखकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने किसी तरह आग बुझाई और सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया।

    दुकान में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर

    कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला सराय मेकलगंज निवासी शाहिद उर्फ हीरो की कबाड़े की दुकान है। उसकी दुकान के बाहर ही आक्सीजन सिलिंडर रखा हुआ था। उस समय शाहिद अपनी दुकान पर मौजूद नहीं था। उसके बराबर में हफीज की हसली खुरपी बनाने की सड़क पर ही एक छोटी दुकान है। उसकी दुकान पर मेहरबान हथौड़ा चलाने का काम करता है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे हफीज अपनी भट्ठी जलाकर हसली खुरपी बनाने का काम कर रहे थे और मेहरवान गरम लोहे पर हथौड़ा चला रहे थे। उसी दौरान सामने के दुकानदार सफीक भी वहां आकर बैठ गए थे।

    बताया जा रहा है कि धूप और भट्ठी की तपन की वजह से अचानक आक्सीजन सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया और उससे आग लग गई। उसकी चपेट में आने से हफीज, मेहरबान, शफीक, हिकमत और उनका 22 वर्षीय बेटा शाह आलम भी झुलस गया।

    दुकान के ऊपर की त्रिपाल जली

    हफीज की दुकान के ऊपर त्रिपाल पड़ा हुआ था। वो भी जल गया। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोर शराब सुनकर आसपास के तमाम लोग आ गए। उन्होंने किसी तरह आग बुझा ली। गनीमत रही कि आग किसी दुकान में नहीं लगी और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ लेकिन इस हादसे में हफीज, शफीक और मेहरबान गंभीर रूप से झुलस गए।

    मौके पर मौजूद लोग उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए। वहां उन्हें भर्ती करा दिया गया है। हिकमत और उनके बेटे शाह आलम का भी प्राथमिक उपचार कराया गया है। बाद में पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की छानबीन की। इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार ने बताया कि सिलिंडर फटने से हादसा हुआ है। इसकी जांच कराई जा रही है।