    बदायूं में महिला को किराये पर लाकर कर रहे थे तस्करी, तीन किलो अफीम बरामद

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:46 PM (IST)

    बदायूं में पुलिस ने एक महिला समेत तीन अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। झारखंड का पनेश कुमार महिला को किराये पर लेकर अफीम की तस्करी करता था। पुलिस ने उनके पास से तीन किलो अफीम मोबाइल बाइक और 3.60 लाख रुपये बरामद किए हैं। पनेश कुमार झारखंड के गवेंद्र मुंडा से अफीम खरीदता था और विवेक शर्मा खरीद में मदद करता था।

    महिला को किराये पर लाकर कर रहे थे तस्करी, तीन किलो अफीम बरामद।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। झारखंड का तस्कर एक महिला की आड़ में अफीम की तस्करी कर रहा था। वह उसे 10 हजार रुपये में किराये पर लेकर लाता था। गुरुवार रात भी उसे किराये पर लेकर आया था और यहां अफीम की सप्लाई करते समय पकड़ा गया।

    उसके साथ महिला और अफीम खरीदने वाला भी पकड़ा गया है। उनके पास से तीन मोबाइल, एक बाइक और 3.60 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर शुक्रवार दोपहर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    नारकोटिक्स विभाग की टीम लगातार इन तस्करों का पीछा कर रही थी। गुरुवार रात इनपुट मिला कि बिनावर थाना क्षेत्र में तस्कर अफीम की सप्लाई करने जा रहे हैं। इससे टीम उनके पीछे लग गई। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स विभाग के टीम और बिनावर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से उनकी घेराबंदी की।

    गुरुवार रात करीब आठ बजे दोनों टीमों ने बरेली-बदायूं मार्ग पर सीएल गुप्ता इंटरनेशनल स्कूल के नजदीक से एक महिला समेत तीन तस्करों को दबोच लिया। उनके पास से तीन किलो अफीम, तीन मोबाइल, एक बाइक और 3.60 लाख रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस टीम उन्हें थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई।

    पता चला कि झारखंड में चतरा जिले के गिदौर निवासी पनेश कुमार पुत्र नीरो महतो अफीम की तस्करी करता था। वह अपने गांव की महिला खैमानी देवी पत्नी जसवंत को 10 हजार रुपये में किराये पर लाता था, जिससे पुलिस टीम को उस पर शक ना हो और वह नशीले पदार्थों की तस्करी कर सके।

    पुलिस ने पनेश कुमार, खैमानी देवी और बिनावर थाना क्षेत्र के गांव सिरसावां निवासी विवेक शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पनेश कुमार महिला के साथ विवेक शर्मा को अफीम की सप्लाई करने आया था।

    पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शुक्रवार दोपहर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल में दाखिल कर दिया गया। एसओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि तस्करों के पीछे बरेली और लखनऊ की टीम लगी थी। उनके ही इनपुट पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है।

    झारखंड के गवेंद्र से खरीदकर लाता था अफीम

    गुरुवार रात पकड़ा गया पनेश कुमार झारखंड के गवेंद्र मुंडा से अफीम खरीदकर लाता था। यहां का सिरसावां निवासी विवेक शर्मा उसके संपर्क में था। उसी पूरी बात तय हो गई थी। तभी वह अफीम की सप्लाई करने के लिए निकला था। अभी इसमें गवेंद्र मुंडा का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस उसे तलाश करने का दावा कर रही है।