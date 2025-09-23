Language
    Badaun News: 25 हजार का इनामी गोमांस तस्कर 'बड्डे' पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक सिपाही भी घायल

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:56 PM (IST)

    बदायूं के सहसवान में पुलिस और 25 हजार के इनामी गोमांस तस्कर शकील उर्फ बड्डे के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने शकील को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। शकील गोवंशीय पशुओं के अवशेष मामले में मुख्य आरोपी था जिसकी पुलिस को तलाश थी और उस पर इनाम घोषित था।

    सहसवान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती गोली लगने से घायल पशु तस्कर शकील उर्फ बड्डे।

    संवाद सूत्र, सहसवान। सहसवान के जौनेरा मार्ग सोमवार देर रात पुलिस की 25 हजार का इनामी बदमाश गोमांस तस्कर शकील उर्फ बड्डे से मुठभेड़ हो गई। बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर रहे गोमांस तस्कर को पुलिस जवाबी फायरिंग करते हुए पैर में गोली मार कर गिरा लिया। इस बीच पुलिस का आलोक नाम का एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों को सहसवान सीएचसी में भर्ती कराया है।

    पकड़ा गया शकील उर्फ बड्डे सहसवान में 13 सितंबर की रात को आनंदीपुर गांव के जंगल में स्थित कुएं में मिले गोवंशीय पशुओं के अवशेष मामले में मुख्य आरोपित था। 13 सितंबर की रात राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष करन दक्ष, विहिप के जिला उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा और पशु प्रेमी विभोर शर्मा आनंदीपुर गांव के जंगल में पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि जंगल में गोकशी हो रही है। इससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन की। जब तक पुलिस वहां पहुंची, तब तक तस्कर फरार हो चुके थे। पुलिस ने आसपास छानबीन की तो एक पुराने सूखे कुएं में गोवंशीय पशुओं के अवशेष पड़े मिले। जेसीबी की मदद से चारों ओर की मिट्टी हटा कर पुलिस और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अवशेषों को बाहर निकाला। कुएं से गोवंशीय पशुओं के चार सिर, पांच जबड़े, खाल और कंकाल बरामद हुए।

    इस मामले में कोतवाली के उप निरीक्षक रामायण सिंह ने अज्ञात के विरुद्ध गोवध अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद जुनैदपुर और खंदक के बीच जंगल में खाली पड़े खेतों में गोवंशीय पशुओं का वध करने वाले बहारे आलम पुत्र रईस अहमद निवासी मुहल्ला कटरा सहसवान तथा मोहम्मद शमशेर उर्फ शमशीर नई बस्ती मोहल्ला शहबाजपुर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने शमशेर उर्फ शमसीर व ओमेन्द्र पुत्र पान सिंह निवासी गांव केशों की मढैय्या और मनोज पुत्र सोरन सिंह निवासी गांव फतनपुर टप्पा हवेली को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी से पूछताछ में पता चला था कि उनका सरगना शहबाजपुर निवासी शकील उर्फ बड्डे है।

    पुलिस उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। इस पर पुलिस अधिकारियों ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। सोमवार शाम सहसवान इंस्पेक्टर आरबी सिंह को जानकारी हुई कि शकील जौनेरा मार्ग पर कहीं जाने के लिए खड़ा है। इस पर वह अपनी टीम के साथ पहुंचे और एसओजी भी बुला ली। पुलिस टीम देख आरोपित शकील ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें सिपाही आलोक घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए शकील के दाहिने पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। उसके पास से तमंचा, कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है।

    25 हजार का इनामी और गोमांस तस्कर शकील उर्फ बड्डे को सहसवान पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया है। इसमें एक सिपाही भी घायल है। दोनों को सहसवान सीएचसी उपचार के लिए ले जाया गया है।- डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी

