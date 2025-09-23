प्रेमी को कमरे में बंद कर खिलाई निकाह की कसम, मुकरा तो थाने पहुंच गई प्रेमिका; चार साल से चल रहा था इश्क
Badaun News एक विधवा और उसके प्रेमी के बीच प्रेम संबंध था। एक रात विधवा ने प्रेमी को कमरे में बंद कर दिया और निकाह की कसम खाने को कहा। प्रेमी ने कसम खाई लेकिन बाद में मुकर गया। विधवा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद प्रेमी निकाह के लिए राजी हो गया। अब दोनों के निकाह की तैयारी चल रही है।
जागरण टीम, बदायूं। चार साल विधवा से इश्क चला। रविवार रात मिलने आए प्रेमी को विधवा ने कमरे में बंद कर लिया। जब निकाह की कसम खाई तो छोड़ा लेकिन बाहर निकलते ही मुकर गया। तो विधवा कोतवाली पहुंच गई। मुकदमा दर्ज होने के डर से वह निकाह करने को राजी हो गया। इस पूरी घटना की काफी चर्चा है।
युवक का घर पर आना था
यह मामला नगर के एक मुहल्ले का है। एक महिला के पति की मृत्यु के बाद युवक ने उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। उसका प्यार परवान चढ़ने लगा था लेकिन मोहल्ले वालों की निगाह में वह खटकने लगा। इधर विधवा भी अपने अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती थी।
प्रेमिका ने रात को कमरे में कर दिया बंद
बताते हैं कि रोजाना की तरह रविवार रात को युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। यह सब देखकर मोहल्ले वाले भी आ गए। तभी विधवा प्रेमिका ने अपने प्रेमी को कमरे में बंद कर लिया। उसने निकाह करने की कसम खाने के बाद ही छोड़ने की बात कही, तो प्रेमी घबरा गया। थोड़ी देर नोकझोंक हुई लेकिन वक्त की नजाकत भांपकर प्रेमी ने हां कह दी। मोहल्ले वालों को भी विधवा ने पूरी बात बता दी।
निकाह से मुकरा प्रेमी
सोमवार को जब विधवा ने निकाह के लिए कहा तो प्रेमी मुकर गया। बात बिगड़ती देखकर विधवा थाने पहुंच गई और पुलिस को तहरीर दे दी। इस बात की जानकारी होते ही युवक घबरा गया। वह भागकर विधवा के पास पहुंच गया। हाथ पैर जोड़े। निकाह करने की दुहाई दी। काफी विनती करने के बाद जब प्रेमिका मान गई तो उसने राहत की सांस ली।
प्रेमिका ने थाने में दूसरी तहरीर देकर दोनों के बीच निकाह होने की बात कही है और किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने काे पुलिस से अनिरोध किया। हालांकि अभी निकाह नहीं हुआ है। उसकी तैयारी चल रही है।
इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों राजी हैं। इसमें पुलिस उनका सहयोग ही कर सकती है।
