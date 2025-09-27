भक्तों के हाथ फिर लगी निराशा... बदायूं से माता पूर्णागिरी देवी के दर्शनों के लिए बस सेवा नहीं!

बदायूं से माता पूर्णागिरी देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी निराशा हाथ लगी है क्योंकि रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है। हर साल उत्तराखंड में मेला लगता है जिसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाती है। बदायूं डिपो के पास टनकपुर तक का परमिट न होने से बस सेवा बाधित है जिससे श्रद्धालुओं को केवल ट्रेन पर निर्भर रहना पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, बदायूं। माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार भी मायूस हाथ लगी है। उनके लिए परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बस सेवा नहीं चलाई जा रही है और न ही रोडवेज शुरू होने का अनुमान है। इस बार भी बदायूं के श्रद्धालु ट्रेन पर भरोसा जताएंगे और माता पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे।

प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी देवी का मेला लगता है और यहां से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है, जो कासगंज तक संचालित होती है। ट्रेन पर ही भरोसा जताएंगे बदायूं के श्रद्धालु बदायूं कासगंज और आसपास जिले के तमाम श्रद्धालु रोडवेज बसों और ट्रेनों में सवार होकर माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने जाते हैं। हर साल यहां से रोडवेज बसों का भी संचालन किया जा रहा था लेकिन पिछले कई साल से बदायूं डिपो की ओर से रोडवेज बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।

इस बार भी ट्रेन का ही सहारा कई बार लोगों ने इसकी मांग भी की है लेकिन परिवहन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बदायूं के श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लग रही है। उन्हें केवल ट्रेन से यात्रा करनी पड़ रही है। इस बार भी श्रद्धालुओं को ट्रेन पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बस शुरू नहीं की जा रही है।